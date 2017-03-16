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1915 Çanakkale Köprüsü için imzalar bugün atılacak

Çanakkale Köprüsü'nün temeli atılmadan önce Güney Kore Arazi Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Ho-In Kang'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecek.

16.03.2017 - 09:19
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Ayak açıklığı bakımından "dünyanın en uzun köprüsü" olma unvanını alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü için imzalar bugün atılacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dev projeyle ilgili temel atma töreni öncesinde, Güney Kore Arazi Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Ho-In Kang'ın katılımıyla imza töreni düzenleneceğini belirtti.

Arslan, uzunluğu 352 kilometre olması planlanan Kınalı-Tekirdağ- Çanakkale- Gelibolu- Balıkesir- Savaştepe Otoyolu'nun ilk etapta Malkara- Gelibolu- 1915 Çanakkale Köprüsü ve Çanakkale bağlantısını sağlayacak 100 kilometrelik Malkara-Çanakkale kesimi için temel atma töreni düzenleneceğini söyledi.

EGE TİCARETİ GELİŞECEK

Bakan Arslan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümünde gerçekleştirilecek temel atma töreninin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın teşrifleriyle yapılacağını bildirdi.

Dünyanın en büyüğü olacak İstanbul 3. Havalimanı'nın, ilk etabının 26 Şubat 2018'de açılması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü anlatan Arslan, "Dünyada kıtaları aşan projelere bir yenisini daha ekleyerek, 100. yılı taçlandırmak için ayak açıklığı 2023 metre olarak belirlenen, ayak açıklığı bakımından dünyanın en uzun köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi'nin ticaretini geliştirecek. Bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek." dedi.

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