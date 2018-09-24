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1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

AA | 24.09.2018 - 16:43..
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, yapımı süren "1915 Çanakkale Köprüsü"nde incelemelerde bulundu. İskurt, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer ile birlikte Lapseki ilçesindeki Şekerkaya mevkisinde devam eden köprü çalışmalarını inceledi.

"TARİHİ BİR OLAYA TANIK OLDUK"

Yetkililerden bilgi alan Enver İskurt, çalışmaları değerlendirdikten sonra bölgeden ayrıldı. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ziyaret sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede çok önemli tarihi bir olaya tanık olduklarını söyledi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor

"ÇANAKKALE TÜM DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ KONUMDA"

Çanakkale'nin en büyük hayalinin gerçekleştirildiğini ifade eden Yılmaz, "Bizler gerçekten çok uzun yıllar bunu hayal ettik. 'Acaba Çanakkale'ye köprü yapılır mı yapılamaz mı?' diye. Çok şükür ki 18 Mart 2017'de temelimizi attık. Çanakkalemiz tüm dünya için çok önemli bir konumda. Bölgede köprünün eksikliği, özellikle ulaşımda yaşanan sıkıntılarla çok net hissediliyor. Özellikle kış mevsiminde fırtınalı havalarda feribotlar çalışmadığı durumlarda insanlar çok uzun kuyruklarda bekliyorlar. Bayramda seyranda nispeten tatile gidecek vatandaşlarımız yine kuyruk çilesini çekmekte ama köprü tüm bu aksaklığın önüne bir kurtarıcı olacak. Biz burada çok önemli bir tarihi olayı izliyoruz aslında. Büyük bir hayalin gerçekleştirilmesine şahit oluyoruz." diye konuştu.

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