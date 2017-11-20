1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızlandı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün deniz içinde inşa edilecek ayaklarının yapımında kullanılmak üzere Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkisinde kurulan şantiyede, kuru havuz çalışmaları devam ederken, Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisinde ise karada sondaj çalışmaları yapılıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK

Çalışmaların ardından 2023 yılında tamamlanması planlanan köprü, 2023 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük asma köprüsü olacak.

EKONOMİK OLARAK KATKI SAĞLAYACAK

Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, köprü inşaatının, ikisi Türk, ikisi Kore olmak üzere toplam 4 firma tarafından ortaklaşa yapıldığını belirtti. Kaymakam Kılınçkaya, köprünün, Gelibolu’ya ekonomik bakımdan son derece fayda sağlayacağını belirtirken, deniz taşımacılığına olumsuz bir etkisinin olmadığını da söyledi.

"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Köprünün ayaklarının yapımında kullanılacak kuru havuz çalışmalarının devam ettiği Sütlüce mevkisindeki şantiyede, şu an için 110 kişinin çalıştığını dile getiren Kılınçkaya, "Köprü inşaatı, 24 saat esasına göre, çift vardiya şeklinde tüm hızıyla devam ediyor. 170x270 ebatlarında, 15 metre derinliğinde kuru havuz yapımı sürüyor. Bu havuzlar, deniz üzerinde yüzdürülerek, köprü ayakları bu havuz içerisine inşa edilecektir. Özel niteliklere sahip, Lüksemburg’dan ithal edilen 3146 demir kazık ile kuru havuz yapılmaktadır. Bu yıl sonuna kadar kuru havuz yapım işi bitirilecektir. Uzunluğu viyadüklerle birlikte 5.2 kilometre olacak köprünün, 2023’te bitirilmesi hedeflenmekte" dedi.

KAMULAŞTIRMA YAPILIYOR

Lapseki Belediye Başkanı AK Parti’li Eyüp Yılmaz ise köprüyle ilgili yaptığı açıklamada, "1915 Çanakkale Köprüsü, çok önemli. Türkiye’nin prestij, mega projelerinden birisi. Onun için uzun zamandır zemin etüdüyle ilgili olarak hem denizde, hem de karada çalışmalar yapıldı. Şu anda da bütün projeler, çıktı. Ona göre, kamulaştırma yapılıyor. Kuru havuzların yapımı için öncelik verilen Gelibolu yakasına şantiye kuruldu ve o tarafta biraz daha yoğunluk var. Lapseki’ye kurulacak saç fabrikasıyla ilgili çalışmalar ise sürüyor. İlçemizin Sütlüce mevkisinde şu anda, karada sondajlar devam ediyor. Yılbaşından itibaren Lapseki tarafında da çalışmalar başlamış olacak." diye konuştu.