1915 Çanakkale Köprüsü'nün temel atma günü

Yine 2016 yılında açılan, 1.408 metrelik ayak açıklığına sahip olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise listenin dokuzuncu sırasında bulunuyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 1.090 metre ile yirmidördüncü, Şehitler Köprüsü ise (Boğaziçi ) 1.074 metrelik ayak açıklığı ile yirmisekizinci sırada yer alıyor.

Avrupa ve Asya kıtalarını dördüncü kez birleştirecek Çanakkale 1915 Köprüsü’nün tabliyeleri 36 metre genişlikte ve 5 metre yükseklikte planlanıyor. Köprünün toplam uzunluğu ise 3 bin 860 metre olacak. Köprü üzerinde 2x3 taşıt şeridi bulunacak.

Ayakları deniz içine inşaat edilecek 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Lapseki tarafındaki yaklaşım viyadüğü 650 metre, Gelibolu tarafındaki yaklaşım viyadüğü ise 900 metre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında Çanakkale 1915 Köprüsü’nün yanı sıra yapılacak 354 kilometrelik otoyolda 31 viyadük, 5 tünel, 30 köprülü kavşakla 143 alt ve üstgeçit yapılacak.

ZAFERİN YILDÖNÜMÜNDE TEMELİ ATILIYOR

Çanakkale 1915 Köprüsü’nün temeli 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümü olan bugün atılıyor. Asya kıtasındaki Lapseki İlçesi Şekerkaya mevkiide düzenlenecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da katılacak.