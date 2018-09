Köpek balığı kafes dalışı için dünyanın en iyi yerleri

Selen KALDIRIM/ sele[email protected]

Köpek balıklarıyla dalış yapmak, birçok dalgıç için zirveyi temsil eder. Bu vahşi balıklar o kadar büyük ve güçlü ki, hayal gücün adalet kavramıyla yüzleşecek. Bu inanılmaz hayvanlara yakın bir yerde olmanın deneyimini bir kaç cümle ile yakalamak çok zor. Eğer kendi köpek balığı maceran için hazırsan, başlayalım. Kalp atış hızını mavi suların arasında tutmakta zorlanacaksın.

KAFESLE DALMAK FİKRİ NEREDEN GELİYOR

Bu köpek balıklarıyla dans etme fikri hangi çılgının aklına gelir? diye sormuşsundur kendine. Kendini bir kafese koyup köpek balıklarının arasına dalmak da nereden çıktı? İlginç bir şekilde, köpek balığı kafesi, Avustralya'da bir mızrak avı yarışması sırasında saldırıya uğrayan ve 450 dikişle köpek balığı saldırısından kurtulan Rodney Winston Fox tarafından icat edildi. Rodney, tırtıklı dişi saldırganları hakkında daha fazla bilgi edinmek için kafes dalışı yaptı ve bu çılgın fikir bugün müdavimleriyle dolu.

Köpek balığı kafes dalışı

DALIŞ AŞAMALARI

Botun yanına bağlı olacak dalış kafesinde nereleri tutacağın ve ayağını koyacağın yerler detaylıca gösteriliyor. Vücudunun 1 milimetresinin bile kafesten çıkmaması lazım. Özel bir dalgıç kıyafetini giyip kafese giriyorsun; ister yalnız, ister grup halinde. Şimdi bu sevimli balıkları bekleme zamanı!

SUALTI KAMERANI UNUTMA!

Etrafındaki dubalar sayesinde kafesin üst sınırı da suyun dışında kalıyor, hiçbir şekilde batmıyor. Kafesin içine girince istersen nefesini tutup kafanı suya sok, istersen şnorkel kullan. Nasılsa her türlü nefesin kesilecek… Yanına sualtı kamerası al, her gün köpek balıklarıyla dalmıyorsan bu nadir deneyimi fotoğraflamak istersin diye düşünüyorum. Sen suyun altındayken dışarıdan bir yetkili köpek balığıyla oynuyor. Böylece kafesin içinden bu anlara şahit olabiliyorsun. Her grup 5-6 defa büyük beyaz köpek balığını yakından gördükten sonra artık çıkış zamanı geliyor.

Şöyle bir pozun olmasın mı...

OKYANUS ALTINDA VAHŞİLERLE YÜZME KEYFF

İster Karayipler, Güney Pasifik ya da Güney Afrika'da olun, dünyadaki tropikal sularda bulunan köpek balıkları her zaman heyecan verici bir karşılaşmadır. Sualtı dünyasının büyük canavarlarıyla bir randevu ister misin? O zaman kafes ve dilersen tüplü dalış yapabileceğin köpek balıklarıyla dolu okyanuslara gidelim.

Güney Afrika, Gansbaai

Güney Afrika’da kafes dalışları genelde Western Cape bölgesindeki Gansbaai Koyu’ndan yapılıyor. Eğer Cape Town'daysan Gansbaai'ye git; büyük köpek balıklarını iyi tanıyorlar. Cape Town sahilinin sadece 8 km'lik dalgaların altında, senin için büyük sürprizleri var. Bu dalış noktası yüzgeçle dolu. Denizaltı safarisi için Gansbaai'de, okul otobüsü büyüklüğündeki dişli hanedanlığın yanında bir kafese girdiğini asla unutmayacaksın.

Neptün Adaları, Güney Avustralya

Güney Avustralya'daki 4 Neptün adası, Büyük Beyazlar'ı yıl boyunca sulara çeken Yeni Zelanda ve Avustralya Deniz Aslanları'nın büyük kolonilerine ev sahipliği yapıyor. Kafes dalışı için 25 metreden fazla görünürlüğe sahip berrak sulara sahip çarpıcı bir fon.

Isla Guadelupe, Meksika

Uzun yıllar boyunca Isla Guadelupe, Büyük Beyaz dalış meraklıları arasında yavaş yavaş favori oldu. Şimdi, dünyanın en iyi dalış noktalarından biri olarak kafesin içine girip maviye daldı. 100 metreye kadar görüş mesafesiyle, hem acemi hem de uzmanlar için bir kafes dalış cenneti. Klasik sefer 6 gün sürüyor, yani bu ada Büyük Beyazlar için gerçek bir tutkusu olanlara yönelik.

Stewart Island, Yeni Zelanda

Stewart Adası, Yeni Zelanda'nın üçüncü en büyük adası olabilir, ancak büyük bir bölümü gerçek bir vahşi doğayı kapsıyor. Bu ada hem doğa tutkunları hem de yürüyüş meraklıları için bir sığınak. Ve sonra, tabii ki, Büyük Beyaz köpek balıklarıyla kafes dalışı için var.

Kaplan Plajı, Bahamalar

Kafesli dalış engellerini aşıp olayı biraz daha tutkunun ötesine, yani deliliğe götürelim. Korkunç bir dönüm arıyorsan, Bahamalar'daki Tiger Shark kafesi serbest dalışını deneyin. Evet: Bu derin deniz senaryosunda kafesten tamamen vazgeçeceksin! Kaplan köpek balıkları suda meraklı ve büyük bir saygıyla yaklaşmak zorunda olsa da, bu sevimli bebekler kafessiz dalış oldukça açık fikirli :)

Beqa Lagünü, Fiji

Dünyanın en iyi köpek balığı dalışlarından biri olarak düşünülen Fiji'nin Beqa Lagoon'u, dalgıçları tek seferde köpek balıklarının sekiz türü ile karşılaştırmasıyla ünlü. Dünyanın en dost ülkesi Fiji, en çok aranan tatil yerlerinden biri ama suyu biraz korkutucu. Baya baya akraba oluyorsunuz köpek balığı arkadaşlarla.... Kafesli veya tüplü dalış; nasıl istersin? Giden arkadaşlar su üstünde görkemli manzaranın tadını çıkarırken, yüzeyin altına dalarak köpek balıklarının maviyle tembelce dolaştığını keşfedebilirsin.

Maldivler

Maldivler, balina köpek balıkları ile yüzmek için dünyanın en iyi ülkelerinden biri,ancak bölgeye dalış yapmak, çok sayıda hemşire köpek balığını ve reef köpek balığını karşına çıkarabilir. Güney Ari Mercan Adası'nda en büyük köpek balığı türlerinden biri ile yüzmeyi göze alıyorsan, neden olmasın?

TÜRKİYE'DE KÖPEKBALIĞI NEREDE BULURSUN

Sen de İstanbul'da Atlantik Okyanusu deneyimi yaşamaya ve köpek balıkları ile burun buruna gelmeye çok meraklıysan İstanbul Akvaryum'un büyük havuzunda denetim altında dalış yapabilirsin. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan dalışlara 14 yaş ve üzeri, dalışa engel herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan herkes katılabiliyor.

Ve diğer köpek balığı macera destinasyonların;

Hemşire köpekbalıkları -Ambergris Caye, Belize

Kum Kaplan Köpekbalıkları -Kuzey Carolina

Karayip resif köpekbalığı -Büyük Bahama, Bahamalar

Hammerhead Köpekbalıkları -Galapagos Adaları, Ekvador.

Gri resif köpekbalığı Büyük Bariyer Resifi -Avustralya.

Mozambik

Fransız Polinezyası

Filipinler

Malapascua

Amerika Birleşik Devletleri

Küba

Meksika

Cocos Adası (Kosta Rika)

Galápagos Adaları (Ekvador)

Malpelo Adası (Kolombiya)