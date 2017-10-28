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1923 gönüllü Türk bayrağı oluşturdu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Atatürk Anıtı alnında 1923 kişi Türk bayrağı denemesi yaptı.

28.10.2017 - 18:54
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29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 94'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Sarı Zeybekler Derneği öncülüğünde Cumhuriyet'in kurulduğu 1923'ü simgeleyen 1923 gönüllü rekor denemesine katıldı.

DEV TÜRK BAYRAĞI YAPTILAR

Gönüllüler alana kırmızı ve beyaz tişörtlerle geldi. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla çeşitli yaş gruplarından katılımcılar, kamera kaydı altında alana girdi. Birçok kişi de alanın çevresinde alkışlarla katılımcılara destek verdi. Gönüllüler, alanda bedenleri ile dev Türk bayrağı oluşturdu; 'Ne mutlu Türk'üm diyene', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atıp, 10'uncu Yıl ve İzmir Marşı'nı söyledi.

1923 gönüllü Türk bayrağı oluşturdu

REKOR DENEMESİ

Sarı Zeybekler Dernek Başkanı Nevzat Kurt, 1923 gönüllü sayısını bulduklarını ve 5 dakika ellerini barış güvercini şeklinde havada tuttuklarını kaydetti. Kurt, rekor için gerekli tespitlerin Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerince yapıldığını belirtti.

1923 gönüllü Türk bayrağı oluşturdu

1923 gönüllü Türk bayrağı oluşturdu

1923 gönüllü Türk bayrağı oluşturdu

1923 gönüllü Türk bayrağı oluşturdu

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