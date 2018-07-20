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Yalova Belediyesi 193 bin liralık tuvaleti törenle açtı

Açılışta konuşan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, tuvaleti şehrin en önemli noktasına inşa ettiklerini duyurdu. Kurdelenin kesilmesinin ardından heyet içeride inceleme yaptı.

DHA | 20.07.2018 - 16:47..
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Yalova Belediyesi 193 bin liralık tuvaleti törenle açtı

Yalova'da Dünya Tuvalet Birliği (WTA) hibesiyle yaptırılan 193 bin TL'lik tuvaletin açılışı törenle yapıldı.

Doğu Sahil Bandı’nda gerçekleştirilen açılışa Güney Kore İstanbul Başkonsolu Keewon Hong, WTA Genel Sekreteri Young Checl Kim ve Güney Koreli temsilciler katıldı.

Yalova Belediyesi 193 bin liralık tuvaleti törenle açtı

193 BİN LİRA HARCANDI

Toplam 41 metrekare olan ve 193 bin liraya mal olan tuvaletin içinde bay-bayan ve engelli olmak üzere üç kabin ve ayrıca bebek bakım odası bulunuyor.

Yalova Belediyesi 193 bin liralık tuvaleti törenle açtı VİDEO


Yalova Belediyesi 193 bin liralık tuvaleti törenle açtı

'ELEŞTİRİ KONUSU EDİLMESİ DOĞRU DEĞİL'

Törende konuşan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, açılışını yaptıkları tuvaletin kentte siyaseten kullanıldığını, eleştiri konusu edildiğine vurgu yaparak şöyle dedi:

"Bu doğru bir yaklaşım değildi. Eğer Güney Kore'deki kardeş şehrimiz Suwon’a gidip de orada bulunan tuvalet müzesini görselerdi böyle düşüncelerde olmayacaklarına inanıyorum. Kardeş şehir ilişkilerini çok önemsedim. Geçtiğimiz yıl bizi ziyaret eden Suwon Belediye Başkanı'na Suwon Parkı’nı gezdirirken, 'Buraya bir tuvalet yapalım' teklifi geldi. Bizde bu konuda yapılan teklifi geri çevirmenin doğru olmayacağını düşünerek kabul ettik. Çünkü Suwon kenti WTA üyesi olan bir belediye. Lokasyon olarak bize o parkı teklif etmişti. O bölgede bir tuvalet olduğu için, bu sahil bandını kendilerine önerdik. Çünkü burası en önemli noktalardan birisi. Bu umumi tuvaleti sevgili vatandaşlarımız gerektiği gibi eve verilmiş bir hediye gibi kullanırlar. Sonuçta Müslüman bir ülkede yaşıyoruz ve bizde ‘Temizlik imandan gelir’ diye bir sözümüz var. Bu sözü aklımıza getirerek bu tuvaleti kullanırız.”

Yalova Belediyesi 193 bin liralık tuvaleti törenle açtı

WTA Genel Sekreteri Young Checl Kim de "Bugün burada Suwon, Yalova ve WTA işbirliği ile yapılan umumi tuvaletin açılışında sizlerle beraber olmaktan onur duyuyorum. Biz birçok ülkede bu kültürü yaymak için elimizden geldiği kadarıyla çalışıyoruz. 16 ülkede bu tür çalışmamız oldu. Burada yapılan bu tuvaletin Yalova’yı ziyaret eden misafirlere, turistlere hayırlı olmasını ve Yalova’nın tanıtımına vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Yalova Belediyesi 193 bin liralık tuvaleti törenle açtı

'DİĞER BELEDİYELERE ÖRNEK OLACAK'

Güney Kore İstanbul Başkonsolu Keewon Hong ise, işbirliği sonucu açılan tuvaletin her iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sunacağına, bu projenin diğer belediyelere de örnek olacağına inandığını söyledi.

Yalova Belediyesi 193 bin liralık tuvaleti törenle açtı



Yalova Belediyesi 193 bin liralık tuvaleti törenle açtı



Yalova Belediyesi 193 bin liralık tuvaleti törenle açtı



Yalova Belediyesi 193 bin liralık tuvaleti törenle açtı

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