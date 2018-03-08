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193 suçtan aranan çift Sakarya'da yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 193 suçtan aradığı çift, Sakarya'da düzenlenen operasyonda yakaladı.

DHA | 08.03.2018 - 04:34..
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Hakkında 139 dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunan Suat B. ile 54 suçtan yakalama kararı olan eşi Zeynep B. yakaladı. Adliyeye sevk edilen Suat B., tutuklanırken eşi Zeynep B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

193 suçtan aranan çift Sakarya'da yakalandı

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK

Sosyal paylaşım sitesinde satılık cep telefonu ilanı yayımlayıp ücretlerini aldıktan sonra telefonları teslim etmediği iddia edilen şüphelilerin evinde yapılan aramada ise 1 laptop, 2 tablet, 4 adet cep telefonu, 8 adet sim kart ile sahte ehliyet ele geçirildi.

Çift Samsun'a getirilerek ifadeleri alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Suat B., tutuklanırken eşi Zeynep B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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