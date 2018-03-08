193 suçtan aranan çift Sakarya'da yakalandı

Türkiye ve İran ile masaya oturarak Suriye için yapılan anlaşmanın işe yaradığını söyleyen Rus devlet adamı Putin, "Türkiye ile objektif bir şekilde iyi ilişkiler geliştirmekle ilgileniyoruz." dedi.

Bayrampaşa'da bir kişi sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu. Yolun ortasına kadar sürünerek giden yaralı, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

NATO ülkelerinin Rusya sınırında tatbikat yapacağı açıklandı. 45 bin askerle yapılması planlanan askeri tatbikatın, sonbaharda yapılacağı belirtildi.

NATO 45 bin askerler Rusya sınırında tatbikat yapacak

Antalya'daki turist sayısı 2015 yılını geçerken, Rus turistlerin sayısı ise geçen yıla göre yüzde 70 arttı.

1 İngiltere'de Juventus turladı Şampiyonlar Ligi son 16 tur rövanş maçında Tottenham'a konuk olan Juventus, 2-1 kazanarak çeyrek finale çıktı.

2 HDP TBMM'de teröristleri korudu Eş Genel Başkanları terör örgütü PKK ile bağlantılarından dolayı cezaevinde olan HDP'nin bir vekili, Mehmetçik hakkında küstahça konuştu. Meliste AK Parti ve HDP vekilleri arasında kavga çıktı.

3 Bursa'da elektrik trafosuna çarpan iki kişi darp edildi Bursa'da bir sürücü elektrik trafosuna çarptı. Mahallede elektrikler kesilince, mahalleli araçta bulunan iki genci darp etti.

4 Putin: Türkiye'yle ilişkileri geliştirmekle ilgileniyoruz Türkiye ve İran ile masaya oturarak Suriye için yapılan anlaşmanın işe yaradığını söyleyen Rus devlet adamı Putin, "Türkiye ile objektif bir şekilde iyi ilişkiler geliştirmekle ilgileniyoruz." dedi.

5 Esad fosfor bombası attı: 17 günde 862 ölü Suriye'de sivilleri öldüren Esad, Doğu Guta'da fosfor bombası attı. Esad rejiminin katliamı devam ederken, Doğu Guta’da son 17 günde 862 sivil hayatını kaybetti.

6 İsrail polisi Filistinli öğrencilere saldırdı İsrail güçleri, Batı Şeria’daki Filistin üniversitesine düzenlediği baskında öğrencilere saldırdı ve Öğrenci Konseyi Başkanını gözaltına aldı.