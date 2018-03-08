193 suçtan aranan çift Sakarya'da yakalandı

Hakkında 139 dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunan Suat B. ile 54 suçtan yakalama kararı olan eşi Zeynep B. yakaladı. Adliyeye sevk edilen Suat B., tutuklanırken eşi Zeynep B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK
Sosyal paylaşım sitesinde satılık cep telefonu ilanı yayımlayıp ücretlerini aldıktan sonra telefonları teslim etmediği iddia edilen şüphelilerin evinde yapılan aramada ise 1 laptop, 2 tablet, 4 adet cep telefonu, 8 adet sim kart ile sahte ehliyet ele geçirildi.
Çift Samsun'a getirilerek ifadeleri alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Suat B., tutuklanırken eşi Zeynep B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.