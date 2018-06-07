1934 Dünya Kupası tarihi

Dünya Kupası, 2018 haziranında futbola doyurmaya hazırlanıyor. 32 takımın mücadele edeceği turnuva öncesi nefesler tutuldu.1934 Yılında gerçekleşen Dünya Kupası karşılaşmalarında, İsveç ile Dünya Kupası düzenlemeye aday olan İtalya da, seçimi kazanarak ikinci Dünya Kupası'nı düzenlemeye hak kazanmıştı.

16 ÜLKE KARŞILAŞTI

İtalya 1934'e toplam 16 ülke katıldı. Avrupa'dan 12, Güney Amerika'dan 2, Afrika ve Kuzey Amerika'dan ise birer ekip, İtalya'da mücadele etti.

Avrupa'dan Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Hollanda, Romanya, İspanya, İsveç ve İsviçre, Güney Amerika'dan Brezilya ve Arjantin, Kuzey Amerika'dan ABD ve Afrika'dan da Mısır 1934 Dünya Kupası'na katılan ülkeler oldu.

URUGUAY'DAN DÜNYA KUPASI'NA REST

Son dünya şampiyonu Uruguay, İtalya'daki Dünya Kupası'na katılmadı. Kendi ülkesinde düzenlenen ilk dünya kupasına birçok Avrupa ülkesinin gelmemesini protesto eden Uruguay, İtalya'daki organizasyona katılmayı reddetti.

İLK KEZ BİR AVRUPA ÜLKESİ KATILDI

İtalya'da yapılan Dünya Kupası'na ilk kez bir Afrika ülkesi de katıldı. Mısır, eleme usulü oynanan Dünya Kupası'nda ilk turda Napoli'de yapılan maçta Macaristan'a 4-2 mağlup olup, organizasyona veda etti. Afrika ülkesi, böyleci ilk kez katıldığı kupada sadece 1 maç oynadı.

AVRUPA YARI FİNALDE

Güney Amerika ülkeleri Brezilya ve Arjantin'in as futbolcularından yoksun geldiği İtalya 1934'te yarı finale 4 Avrupa milli takımı; İtalya, Avusturya, Çekoslovakya ve Almanya yükseldi. İtalya, Avusturya'yı 1-0, Çekoslovakya da Almanya'yı 3-1 mağlup ederek, finale çıktı.

ŞAMPİYON İTALYA

Ev sahibi İtalya, kupanın favorisi olarak gösterilen Çekoslovakya'yı finalde uzatma bölümünde attığı golle 2-1 yenerek, şampiyonluğa ulaştı. Roma'da 10 Haziran 1934'te 55 bin seyirci önünde oynanan finalin normal süresi Çekoslovakya'dan Antoni Puc'un 71. dakika ve İtalyan Raimundo Orsi'nin 81. dakikada attığı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. Karşılaşmanın 95. dakikasında Angelo Schivaio, attığı golle İtalya'yı şampiyonluğa taşıdı.

GOL KRALI NEJEDLY

İtalya'daki Dünya Kupası'nın gol kralı Çekoslovakya'dan Oldrich Nejedly oldu. Nejedly, 5 golle krallığa ulaşırken, Alman Edmund Conen ve İtalyan Angelo Schiavio ise dörder golle ikinciliği paylaştı.

17 MAÇ, 70 GOL

İtalya'da 1934'te yapılan Dünya Kupası'nda oynanan 17 maçta toplam 70 gol atıldı. Maç başına 4,1 gol ortalaması yakalanan kupanın en golcü takımları ise 12 golle İtalya, 11 golle de Almanya oldu.