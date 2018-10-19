194 okulda robotik eğitim

Türkiye’de eğitim 4.0 alanında stratejilerin belirlenmesine yardımcı olan Harezmi Modeli, 5 temele dayanıyor.

Birincisi bilgi işlemsel düşünme becerisinin hayata adapte edildiği bir zemin. İkincisi, programlama ve öğretim araçlarının öğrenme ortamlarında etkin kılınması.

ROBOTİK EĞİTİM

Üçüncüsü, disiplinler arası yaklaşımın yeniden yorumlanarak farklı disiplinlerin eş değerde yer alması. Dördüncüsü, robotik ve oyun tasarımı ile yenilikçi öğrenmelerin gerçekleştirilmesi. Beşincisi ise sosyal bilimler ile diğer bilimlerin bütünleştiği model olması.