SGK ödeme listesine aldığı 5 kanser ilacını açıkladı

Sağlık Uygulama Tebliği’nde yaptığı bir değişiklikle lösemi, lenfoma, prostat, meme ve akciğer kanserleri tedavisinde kullanılan ilaçları ödeme listesine aldı. Bu düzenlemeyle, kamuoyunda '156 böbrek kanseri hastası' olarak bilinen hastaların tedavileri için gerekli olan kanser ilacına erişimleri de sağlanmış oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğindeki değişiklikler Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre, SGK tarafından yapılan son düzenlemeler şöyle:

GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARI İÇİN

"- Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri talepleri doğrultusunda gazi ve şehit yakınları ile er-erbaş olarak askerlik görevini ifa edenlerden otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri kapsamında da ilave ücret alınmayacak.

ENGELLİLERE DİŞ TEDAVİ RAPORU

- Yüzde 40 ve üzerinde engelli kişilerin diş tedavilerinde gerekli olan sağlık kurulu raporu, muayene yapan hekimin düzenleyeceği tek hekim raporuna dönüştürülmüştür.

NAKİLLERDE SEVKLER DOĞRUDAN YAPILACAK

- Yüzde 40 ve üzeri engelli kişilerde, kanser, organ, doku, kök hücre nakli tedavilerinde sevkler doğrudan yapılacak tıbbi gerekçe aranmayacak.

SUT DÜZENLEMESİ

- Turner sendromlu hastalarda da büyüme hormonu kullanılarak boylarının uzatılması sağlanabilmektedir. Yapılan SUT düzenlemesi ile bu hastalarda kullanılacak olan büyüme hormonu bedellerinin kurumumuzca ödenmesi için düzenleme yapılmıştır.

ÇÖLYAK HASTALARINDA RAPOR KULLANIMI 2 YIL OLDU

- Doğuştan metabolik hastalıklardan olan çölyak hastalığında yapılan ödemelere esas olan sağlık raporu kullanım süresi 1 yıldan 2 yıla çıkartılmıştır.

KEMİK ERİMESİNDE RADYASYON ÖNLEMİ

- Kemik erimesinin tespiti için yapılan kemik ölçüm işleminin aralığı bu hastalarımızın sıklıkla radyasyon almasının önüne geçilmesi adına 2 yılda bir yapılmasının sağlanması ve raporların da 2 yılda bir çıkarılması yönünde düzenleme yapılmıştır.

5 KANSER İLACI GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

- 5 adet kanser ilacı kurumumuz tarafından geri ödeme kapsamına alınarak vatandaşlarımızın erişimine açılmıştır.

Ödeme listesine aldığımız 5 kanser ilacı;

Altuzan: Endikasyon ilavesi, Serviks kanseri, Glioblostom

Xgeva: Dev hücreli kemik tümörü, kemik metastası (Prostat, Meme, Akciğer)

Mozopil: Lösemi, Lenfoma nakil öncesi,

Opdivo: Renal hücreli kanser, metanam, klasik Hodgkin lenfoma

Revlimid: Endikasyon ilavesi, Mantle hücreli lenfoma.

156 BÖBREK KANSERİ HASTASINA MÜJDE

- Böylece kamuoyunda '156 böbrek kanseri hastası' olarak bilinen hastalarımızın tedavileri için gerekli olan kanser ilacına erişimleri sağlanmıştır."