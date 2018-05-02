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Sigaranın ciğerlere verdiği zarar korkutucu

Sigara dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunu ve yüksek oranda nikotin içerdiği için bağımlılık yapma potansiyeline sahip. Bunun sonuçlarını gösteren iki ciğer. Biri sağlıklı diğeri malum...

Haber Merkezi | 02.05.2018 - 17:17..
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Sigaranın ciğerlere verdiği zarar korkutucu

İçildiğinde yada dumanı solunduğunda zamanla kişide psikolojik ve fiziksel bağımlılık oluşturan sigara, nargile, pipo gibi tütün ürünlerinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunuyor. Esas bağımlılık yapan madde nikotin, koklanan, burundan çekilen ya da çiğnenen dumansız tütünlerinde de bulunuyor ve yüksek düzeyde zehir içeriyor.

Sigaranın ciğerlere verdiği zarar korkutucu
Kaynak: yesilay.org.tr

SİGARANIN ZARARLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Kalp ve damar hastalıkları, bronşların daralması sonucu akciğer rahatsızlıkları ve KOAH, damarlarda tıkanma ve buna bağlı felç, midede gastrit, ülser ve mide kanseri, ciltte sararma, kırışıklık, cilt kanseri, ağız kokusu ve dişlerde sararma, gebelikte sigara içilmesi erken doğuma ve buna bağlı olarak çeşitli gelişim bozukluklarına, doğum sonrası ise sütün kesilmesine yol açar.

EN BÜYÜK TAHRİBAT CİĞERLERDE OLABİLİR

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan hemşire Amanda Eller'ın çektiği video, sigaranın sağlığımıza verdiği zararı tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi. Soldaki siyah ciğer, 20 yıl boyunca günde 1 paket sigara içen kanser hastası bir insana ait. Diğeri ise tahmin edileceği üzere sigara kullanmayan bir insana ait.

Sigara içen ve içmeyen insan ciğerleri VİDEO

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