1961 Paris katliamı

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Çok uzak değil, 1961’de Fransız polisi, milyonların turizm şehri Paris’i kana buladı;17 Ekim akşamı 200 insanı acımasızca katletti, yol kenarlarında öylece bıraktı. Cezayirli insanların ölü bedenleri, Seine Nehri’nde kanlar içinde yüzüyordu.

BAĞIMSIZLIĞIN BEDELİ

Cezayir Savaşı 1954’te başlamış ve elde edilen bağımsızlıkla birlikte sona ermişti. Fransa, II. Dünya Savaşı sonrası hâkim olduğu Cezayir halkının direnişiyle karşılınca, kontrolü koruyabilmenin derdine düştü. Savaş karşıtı Cezayirli göçmenlerin Paris meydanındaki protestosu, ateşli silahlarla son buldu.





CEZAYİRLİ GÖÇMENLERE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cezayir ve Fransa ilişkilerinin ip gibi gerildiği 1961 senesinde, Cezayirliler savaş karşıtı protestolar için paçayı sıvamış, tepki göstermek için harekete geçmişlerdi. Kanlı gösteriden iki hafta önce Cezayirlilere uygulanan sokağa çıkma yasağı, yaşanacak hengâmenin fitilini ateşlemişti.

PARİS MEYDANI'NDA GÖSTERİ HAZIRLIĞI

17 Ekim 1961 günü Paris'te, Cezayirli göçmenler ‘Cezayir Savaşı’na karşı büyük bir gösteri düzenlemek istediler. Fransız polisi kentte büyük bir gösteri olacağını bilse de, nerede yapılacağını bilmiyordu.

İNSANLARIN ÜZERİNE ATEŞ AÇILDI

İşte tam o gün, Paris’in göbeğinde gösteri için toplanan Cezayirli halk, Fransız polisinin kuşatmasıyla ne olduğunu anlayamadan ateş altına alındı. Kimileri dövülüyor, kimilerine ateş açılıyor, kimisi Seine Nehri’ne atılıyordu.

FRANSIZ MEDYASI: YALNIZCA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Özgürlük savaşçılarını gözaltına alma ve onlara işkence etme konusunda gösterdiği hünerlerle tanınan Nazi işbirlikçisi Maurice Papon’un ateş emri, hala sayısını bilmediğimiz yüzlerce insanı katletti. Vichy Hükümeti olayı olabildiğince hızla örtbas ettikten sonra medyada ‘’Çıkan kargaşada 2 kişinin öldüğünden’’ bahsediliyordu.

YÜZLERCE İNSAN ÖLDÜ, BİNLERCESİ YARALANDI

Tahmin edilen 200 ölü sayısının dışında yaralanan binlerce insandan ve gözaltına alınan 14 bin kişiden kimsenin haberi yok.

OLAY ÖRTBAS EDİLDİ

Olayın ardından Fransız hükümeti, tam da istediği gibi kanlı katliamını oldubittiye getirdi. Yüzlercesini öldürdüğü Cezayirli göçmenlerden sadece ikisinin öldüğünü söylüyordu. Kayıt altına alınan her şey yok edildi, arşivler gizlendi ve olay bir güzel kapatıldı.