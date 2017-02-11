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1995'te partisi kaybedince arabasını garaja sakladı

Erzincan'da Bahattin Bütün adlı bir kişi ANAP 1995 seçimlerini kaybedince hem siyaseti bıraktı hem de arabasını garaja hapsetti.

11.02.2017 - 15:49
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Erzincan’da 1983 yılında Anavatan Partisi’nde (ANAP) siyasete başlayan ve uzun yıllar il başkan yardımcılığı yapan Bahattin Bütün, dönemin Başbakanı Yıldırım Akbulut’un 1995 yılında yapılan seçimlerde memleketi Erzincan’dan milletvekili seçilememesinin ardından siyaseti bıraktı.

O dönemde Akbulut’un ilçe ve köy ziyaretlerinde kullandığı klasik 1973 model Chevrolet İmpala marka otomobilini de evinin garajından bir daha çıkarmadı.

1995'te partisi kaybedince arabasını garaja sakladı

SADECE YAZIN DIŞARI ÇIKARIYOR

Klasik otomobilinin bakımlarının düzenli olarak yapan Bahattin Bütün, aracın garajdan sadece yılda bir kez muayene ve sigortası için dışarı çıkardığını bildirdi.

1995'te partisi kaybedince arabasını garaja sakladı

"YILLARCA AKBULUT'A HİZMET ETTİ"

Otomobili Adana’dan o dönemin parasıyla 300 bin TL’ye sıfır olarak aldığını ve 44 yıldır kendisinde olduğunu anlatan Bahattin Bütün, şunları söyledi: "Otomobil, siyaset çalışmaları dışında kullanılmadı. 74 bin kilometredeki klasik otomobilin her şeyiyle orijinal. Yıldırım Akbulut zamanında Anavatan Partisi’nde ikinci başkandım, yıllarca ona hizmet etti. Seçimleri kaybettikten sonra arabayı garaja çektim, daha da çıkarmadım. Hem ben, hem de otomobilim siyasete küstük. Erzincan’dakiler arabayı sattığımı zannediyor. Yaklaşık 22 yıldır garajda yatıyor. Sadece yaz aylarında sigorta ve muayene için çıkarıyorum. Benim gibi klasik arabalara hasta olanlar gelip bakıyor, isteyen çok oldu ancak satmayı düşünmüyorum."

1995'te partisi kaybedince arabasını garaja sakladı

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