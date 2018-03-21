1999 model Lamborghini 11 milyon dolara satıldı

Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Monaco'da yapılan bir açık artırma organizasyonunda, otomobil koleksiyonerine ait çok özel bir Lamborghini rekor fiyata alıcı buldu.

Aynı açık artırmada pek çok farklı marka ve model yeni sahiplerine kavuşurken, fiyat olarak Lamborghini Diablo'yu geçebilen olmadı.

SADECE 276 KİLOMETREDE

11 milyon dolara, ismi açıklanmayan ABD'li bir iş adamına satılan Lamborghini Diablo, yaşına rağmen yalnızca 276 kilometre yol gitmişti. Kapalı garajda muhafaza edilen aracın teknik bakımları da aksatılmadan yapılmış. İlk günkü kadar sağlam bir şekilde çalışan motoru, sıfır kilometre gibi görünen boyasıyla tam bir koleksiyon otomobili olan Lamborghini Diablo, bir müzede muhafaza edilmeye devam edecek.

YALNIZCA 80 ADET ÜRETİLDİ

1999 model özel seri olan Lamborghini Diablo'dan yalnızca 80 adet üretilmişti. Açık artırmada satılan Diablo, üretim bandından 12. sırada çıkan otomobildi. Kardeşlerinin neredeyse tamamı hurdalığı boylayan bu güzide Lamborghini, şanslı olan azınlıktan.