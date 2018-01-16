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19'luk genç kızla evlenince düğününe birkaç kişi katıldı

Batman'da bir köyde muhtarlık yapan 68 yaşındaki M.S.Ö., 19 yaşındaki genç kızla evlenince düğününe çocukları bile gelmedi. Gelin ve damat yüzlerce kişilik salonda tek başına halay çekti.

İHA | 16.01.2018 - 12:43..
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Batman merkeze bağlı bir köyde muhtarlık yapan ve 4 eşinden 30’a yakın çocuğu bulunan 68 yaşındaki M.S.Ö., 5’inci evliliğini çobanlık yapan 19 yaşındaki A.B ile yaptı. M.S.Ö., düğün için de Batman merkezde yüzlerce kişilik lüks bir salon tuttu.

BOMBOŞ SALONDA HALAY ÇEKTİLER

Düğün yaklaşık bir hafta önce yapıldı. Ancak M.S.Ö.’nün hem 5’inci evliliğini yapması hem de kendisinden 49 yaş küçük biriyle evlenmesini yadırgayan yakınları düğüne katılmadı. Çocuklarının da gelmediği düğün sadece birkaç kişinin katılımıyla yapıldı.

Neredeyse tüm salonun boş olduğu düğünde, halayı da gelin ve damat ile birkaç kişi çekti.

19'luk kızla evlenince düğününe birkaç kişi katıldı VİDEO

"EVLENMEDiK"

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) telefonlu ulaştığı M.S.Ö., evlenmediğini ve düğünün formalite olduğunu savundu. A.B. ise gelinliğe hasret kaldığı için böyle bir organizasyon yaptıklarını ileri sürerek, “Evlenmedik. Kendi aramızda müziği çalıp oynadık.” dedi.

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