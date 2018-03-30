2. Abdülhamid hayratı 'Hamidiye Çeşmesi' yeniden yapılacak

Samsun'da Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından 1892 yılında yaptırılan ve çeşitli nedenlerle günümüze ulaşamayan Hamidiye Çeşmesi, arşivdeki fotoğraflardan istifade edilerek rekonstrüksiyon çalışmasıyla aslına uygun yeniden yapılacak.
Döneminde bulunduğu bölgenin su ihtiyacını karşılayan çeşmenin yeni hali, 2019'da yeniden hizmet vermeye başlayacak.
Rekonstrüksiyon çalışmalarını ekip arkadaşlarıyla gerçekleştirecek mimar Aslı İffet Sarıgül, yaptığı açıklamada, Samsun'da Pazar Mahallesi Subaşı mevkisinde bulunan tarihi çeşmenin arşivdeki fotoğraflardan yararlanılarak ihya edileceğini söyledi.