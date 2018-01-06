2. Abdülhamid'den Herzl'e Kudüs tepkisi

TRT'nin sevilen dizilerinden 'Payitaht Abdülhamid'in 32'inci bölümü, yine heyecan dolu anlara sahne oldu.

KUDÜS'TE TOPRAK İSTEYEN HERZL'E TEPKİ

Önceki gece yayınlanan yeni bölümünde Abdülhamid Kudüs'te toprak isteyen Herzl'a sert bir dille cevap vererek, "Ben bir karış dahi olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim bu topraklara kanlarıyla mahsüldar kıldılar. O bizden uzaklaşıp ayrılmadan biz telrar kanlarımızla örteriz." diye tepki gösterdi.

"İZİN VERMEM"

2. Abdülhamid, devletin kendisinin olmadığını milletine ait olduğunu belirterek, "Ben onun bir parçasını dahi veremem. Yalnız bizim cesetlerimizi parçalayarak bu ülkeyi taksim edebilirsiniz. Ben canlı bir beden üzerinde ameliyat yapılmasına müsade etmem. Kudüs'te siyonist bir devlet kurulmasına izin vermem." dedi.

Herzl'ın "Biz bir devlet kurmak istemiyoruz, huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz." sözlerine kanmayan 2. Abdülhamid, elindeki fotoğrafı kurmaylarına uzatarak asıl amacın ne olduğunu ortaya çıkardı.

Abdülhamid Kudüs'te toprak isteyen Herzl'a böyle cevap verdi İZLE



"NİL VE FIRAT ARASI"

Fotoğrafı gördüğü anda şaşkınlığını gizleyemeyen Herzl'a son darbeyi sözleriyle indiren 2. Abdülhamid, "Ortadaki Davut Yıldızı. Peki alttaki ve üstteki mavi çizgi? Manasını unuttuysanız hatırlatayım. Nil ve Fırat arası. Siz bu bayrağı çizerek emelinizi arz ettiniz. Nil ve Fırat arasında siyonist bir devlet kurmak istediğinizi haykırdınız. Ben de haykırıyorum. Ben yaşadığım sürece böyle bir devlet kurulmayacak." diyerek tavrını ortaya koydu.

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