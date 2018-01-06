taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.638
USD
3,7360
EURO
4,4940
ALTIN
158,48
PETR
67,7100

2. Abdülhamid'den Herzl'e Kudüs tepkisi

TRT 1'de 32'inci bölümü yayınlanan 'Payitaht Abdülhamid'de Kudüs mesajı dikkat çekti.

Haber Merkezi | 06.01.2018 - 10:29..
  1. Haberler
  2. Medya

TRT'nin sevilen dizilerinden 'Payitaht Abdülhamid'in 32'inci bölümü, yine heyecan dolu anlara sahne oldu.

KUDÜS'TE TOPRAK İSTEYEN HERZL'E TEPKİ

Önceki gece yayınlanan yeni bölümünde Abdülhamid Kudüs'te toprak isteyen Herzl'a sert bir dille cevap vererek, "Ben bir karış dahi olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim bu topraklara kanlarıyla mahsüldar kıldılar. O bizden uzaklaşıp ayrılmadan biz telrar kanlarımızla örteriz." diye tepki gösterdi.

2. Abdülhamid'den Herzl'e Kudüs tepkisi

"İZİN VERMEM"

2. Abdülhamid, devletin kendisinin olmadığını milletine ait olduğunu belirterek, "Ben onun bir parçasını dahi veremem. Yalnız bizim cesetlerimizi parçalayarak bu ülkeyi taksim edebilirsiniz. Ben canlı bir beden üzerinde ameliyat yapılmasına müsade etmem. Kudüs'te siyonist bir devlet kurulmasına izin vermem." dedi.

Herzl'ın "Biz bir devlet kurmak istemiyoruz, huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz." sözlerine kanmayan 2. Abdülhamid, elindeki fotoğrafı kurmaylarına uzatarak asıl amacın ne olduğunu ortaya çıkardı.

Abdülhamid Kudüs'te toprak isteyen Herzl'a böyle cevap verdi İZLE

2. Abdülhamid'den Herzl'e Kudüs tepkisi

"NİL VE FIRAT ARASI"

Fotoğrafı gördüğü anda şaşkınlığını gizleyemeyen Herzl'a son darbeyi sözleriyle indiren 2. Abdülhamid, "Ortadaki Davut Yıldızı. Peki alttaki ve üstteki mavi çizgi? Manasını unuttuysanız hatırlatayım. Nil ve Fırat arası. Siz bu bayrağı çizerek emelinizi arz ettiniz. Nil ve Fırat arasında siyonist bir devlet kurmak istediğinizi haykırdınız. Ben de haykırıyorum. Ben yaşadığım sürece böyle bir devlet kurulmayacak." diyerek tavrını ortaya koydu.

Türk askeri sancağına dokundurtmaz VİDEO

Osmanlı Devletindeki Asker Sayısı VİDEO

İlginizi Çekebilir
Münir Özkul'un efsane rolleri
'Mahmut Hoca' ve 'Yaşar Usta' gibi Türk sinemasının unutulmaz karakterleriyle özdeşleşen, devlet sanatçısı unvanlı Münir Özkul, 93 yaşında vefat etti.
Anadolu Ajansı Orta Doğu haberlerini Kudüs’ten verecek
Anadolu Ajansı Uluslararası Haberler Yayın Yönetmenliği’ne bağlı Orta Doğu Haberleri Editörlüğü, artık Doğu Kudüs’ten yönetilecek.
Liberyalılar haberleri 17 yıldır kara tahtadan öğreniyor
Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da kara tahtaya yazılarak hazırlanan sokak gazetesi, 17 yıldır okuyucularıyla buluşuyor.
Liberyalılar haberleri 17 yıldır kara tahtadan öğreniyor
Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da, kara tahtaya yazılarak hazırlanan sokak gazetesi, 17 yıldır okuyucularıyla buluşuyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avusturya'da ırkçılar Asel bebeğe nefret kustu

Avusturya'da ırkçılar Asel bebeğe nefret kustu

80
BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı

BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı

68
Fatih Portakal MHP'lileri kızdırdı

Fatih Portakal MHP'lileri kızdırdı

48
İzne gelen uzman çavuş silahlı saldırıya uğradı

İzne gelen uzman çavuş silahlı saldırıya uğradı

23
Erdoğan: Yine en hızlı büyüyen ekonomi olacağız

Erdoğan: Yine en hızlı büyüyen ekonomi olacağız

85
Erdoğan'ın ziyareti ırkçı Le Pen'i rahatsız etti

Erdoğan'ın ziyareti ırkçı Le Pen'i rahatsız etti

17
Erdal Beşikçioğlu: Allah İsrail'e akıl fikir versin

Erdal Beşikçioğlu: Allah İsrail'e akıl fikir versin

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM