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2 Afgan'ın üzerinden 5 buçuk kilo esrar çıktı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin narkotik köpeğiyle yaptığı aramada Afganlı 2 şüpheli, bellerine sardıkları 5 kilo 650 gram esrarla yakalandı.

İHA | 04.06.2018 - 16:58..
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Bingöl yolu Gülüşkür mevkiinde çalışma yaptı.

OTOBÜS DURDURULDU

Çalışma kapsamında ekipler, Tatvan-İstanbul arası sefer yapan bir yolcu otobüsünü durdurarak narkotik köpeği ‘Duman’ ile arama yaptı.

Duman, otobüste bulunan Afganistan uyruklu A.H. ve H.K.’ya tepki verdi. Bunun üzerine yapılan aramada 2 şüphelinin beline sarılı halde toplam 5 kilo 650 gram reçine esrar ele geçirildi.

2 Afgan'ın üzerinden 5 buçuk kilo esrar çıktı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen A.H ve H.K., ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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