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2 akademisyen Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 2 akademisyen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalandı.

18.02.2017 - 14:15
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İnsan kaçakçılarının botu ile Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı yönünde istihbarat alan Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri, Suriyeli bir insan kaçakçısının kullandığı botu durdurdu.

TEKNEDEN YAKALAMA KARARI BULUNAN 2 AKADEMİSYEN ÇIKTI

Teknede bulanan 11 kişinin Türk olduğu ve Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalıştıkları belirlendi. Yapılan kimlik kontrollerinde, değişik yıllarda polis akademilerinde görev yapmış ve haklarında "Silahlı terör üye olmak ve anayasayı zorla değiştirmek" iddiaları ile hakkında yakalama kararı bulunan Osman D. ve Şener U.'nun da olduğu tespit edildi.

2 akademisyen Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

YUNANİSTAN'IN SAKIZ ADASI'NA KAÇMAYA ÇALIŞIYORLARDI

Örgüt üyeleri Osman D. ile Şener U. aileleri ile birlikte Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalıştıkları ortaya çıkarıldı. Örgüt, 17-25 Aralık'tan sonra polis akademilerinde deşifre olmaması için Şener U. Kars Kağızman Üniversitesi'ne, Osman D. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne göndermiş. Gözaltına alınan akademisyenler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

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