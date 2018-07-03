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2 arkadaşın bisikletli hac yolculuğu

Makedonyalı 2 arkadaş, bisikletle çıktıkları ve 3 kıta, 6 ülkede sürecek olan yolculuklarının sonunda hac vazifesini gerçekleştirmek üzere Mekke'de olmayı hedefliyor.

AA | 03.07.2018 - 17:36..
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Makedonyalı 2 arkadaş avukat Senad İdrisi ve imam Amir Aslani, Makedonya'dan bisikletle hac vazifesini yapmak için Mekke'ye ulaşmak istiyor.

Makedonya'dan yola çıkan İdrisi ve Aslani, Arnavutluk ve Yunanistan'ın ardından İstanbul'a geldi. Bisikletlerindeki teçhizatla pedal çeviren 2 arkadaş, yolculuklarını kamera ile kayıt altına alarak, gelecek nesillere güzel bir hatıra olarak bırakmayı hedefliyor.

2 arkadaşın bisikletli hac yolculuğu

"HAC VAZİFEMİZİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Senad İdrisi, kendisinin avukat olduğunu, profesyonel olarak da dağcılıkla ilgilendiğini, arkadaşı Amir Aslani'nin imam olduğunu ve Makedonya'dan yola çıkarak, pedal çevirip Mekke'ye ulaşmak istediklerini söyledi.

İdrisi, yolculuğa Makedonya Kalkandelen'den başladıklarını dile getirerek, "Arnavutluk'a geçtik, ardından Yunanistan üzerinden İstanbul'a geldik. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in, onun ashabının ve modern çağlar öncesinde tüm Müslümanların yürüyerek hacca gitmesi gibi biz de bisikletle giderek hac vazifemizi yapmak istiyoruz. Motivasyonumuzu Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in yürüyerek hac yapmasından alıyoruz." diye konuştu.

2 arkadaşın bisikletli hac yolculuğu VİDEO

3 KITA 6 ÜLKE

Bisikletle hacca gitmek projesine 2 senedir hazırlandıklarını dile getiren Senad İdrisi, zorluklarının farkında oldukları yolculuğun 40-45 gün daha süreceğini tahmin ettiğini söyledi.

Yolculuklarını sosyal medya üzerinden de paylaştıklarını ve Makedonya halkı başta olmak üzere birçok insanın kendilerini takip ettiğini aktaran İdrisi, ailelerinin de kendilerine destek verdiğini belirtti.

İdrisi, daha önce bir kişinin Bosna'dan yürüyerek hac vazifesini yerine getirdiğini, ancak bisikletle ilk kez kendilerinin bu yola çıktığını ve birçok insana örnek olmak istediklerini de kaydetti.

İdrisi ve Aslani, 3 kıta ve 6 ülkede sürecek olan yolculuklarının sonunda Mekke'ye ulaşıp, orada Müslümanlar için de dua etmek istediklerini dile getirdi.

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