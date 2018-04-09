2 asırlık yıllık harabe hamam müzeye dönüştürüldü

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 1800'lü yıllarda yapılan tarihi Tahtalı Minare Hamam'ın yerine varisleri tarafından inşaat çalışmasının yapılacağını duyunca harekete geçti.

40 varisi tek tek bulan Gürkan, hamamı satın alarak müzeye çevirdi. Geçmiş dönemlere ait hamam tasları, sabunlar, takunyalar ve malzemelerin sergileneceği müzede hamam kültürü gelecek nesillere aktarılacak.

5 MİLYON LİRA HARCANDI

600 bin lira bedel ödenerek alınan hamam 2 milyon lira harcanarak restore edildi. 2 milyon 400 bin lira da iç dizaynına ve görselliğine harcanarak toplamda 5 milyon liraya mal olan hamam, 14 Nisan'da Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılacağı törenle açılacak.