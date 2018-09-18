2 askeri şehit eden 9 teröristi savcı sorgulayacak

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 teröristin, Hatay İl Jandarma Komutanlığındaki sorguları tamamlandı.

CUMHURİYET SAVCISI SORGULAYACAK

İfadelerinde örgütün Suriye'deki ve Türkiye'deki yapılanması ile ilgili bilgiler verdiği öğrenilen teröristler, 4 günlük gözaltı sürelerinin dolmasının ardından bugün jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi altında Hatay İl Jandarma Komutanlığından alınarak Hatay Adliyesine getirildi. Teröristler, Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanacak.

YAŞLI KADINDAN TÜRK BAYRAKLI TEPKİ

Teröristlerin adliyeye getirilişi sırasında 70 yaşındaki Fatma İzzettinoğlu Türk bayrağı açtı. İzzettinoğlu, "Teröristlerin yüzüne tükürmeye geldim. İdam istiyoruz" dedi.

9 YPG/PKK'lı terörist adliyeye sevk edildi VİDEO