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2 askeri şehit eden 9 teröristi savcı sorgulayacak

Suriye'de Afrin'in Raco beldesinde MİT ve jandarma ekipleri tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilen 9 YPG/PKK'lı terörist, Hatay'da adliyeye gönderildi.

DHA | 18.09.2018 - 15:16..
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Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 teröristin, Hatay İl Jandarma Komutanlığındaki sorguları tamamlandı.

CUMHURİYET SAVCISI SORGULAYACAK

İfadelerinde örgütün Suriye'deki ve Türkiye'deki yapılanması ile ilgili bilgiler verdiği öğrenilen teröristler, 4 günlük gözaltı sürelerinin dolmasının ardından bugün jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi altında Hatay İl Jandarma Komutanlığından alınarak Hatay Adliyesine getirildi. Teröristler, Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanacak.

2 askeri şehit eden 9 teröristi savcı sorgulayacak

YAŞLI KADINDAN TÜRK BAYRAKLI TEPKİ

Teröristlerin adliyeye getirilişi sırasında 70 yaşındaki Fatma İzzettinoğlu Türk bayrağı açtı. İzzettinoğlu, "Teröristlerin yüzüne tükürmeye geldim. İdam istiyoruz" dedi.

9 YPG/PKK'lı terörist adliyeye sevk edildi VİDEO

2 askeri şehit eden 9 teröristi savcı sorgulayacak

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