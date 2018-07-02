2 ay sonra askere gidecekti gölette can verdi

Arkadaşlarıyla Dulkadiroğlu ilçesindeki Ayvalı Barajı'na pinik yapmaya giden Tekerek, serinlemek için baraj göletine girdi. Tekerek'in suda kaybolduğunu gören arkadaşları, jandarmadan yardım istedi.

ASKERLİK İÇİN HAZIRLIK YAPIYORDU

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma ekipleri, yaptıkları arama sonunda Emre Tekerek'in cansız bedenine ulaştı. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri Tekerek’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırılan Tekerek’in 2 ay sonra vatani görevini yapmak için askere gideceği öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.