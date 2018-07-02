taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.520
USD
4,5975
EURO
5,3802
ALTIN
184,76
PETR
79,2300

2 ay sonra askere gidecekti gölette can verdi

Kahramanmaraş'ta yaşayan 20 yaşındaki Emre Tekerek, serinlemek için girdiği baraj göletinde hayatını kaybetti.

İHA | 02.07.2018 - 00:41..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Arkadaşlarıyla Dulkadiroğlu ilçesindeki Ayvalı Barajı'na pinik yapmaya giden Tekerek, serinlemek için baraj göletine girdi. Tekerek'in suda kaybolduğunu gören arkadaşları, jandarmadan yardım istedi.

2 ay sonra askere gidecekti gölette can verdi

ASKERLİK İÇİN HAZIRLIK YAPIYORDU

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma ekipleri, yaptıkları arama sonunda Emre Tekerek'in cansız bedenine ulaştı. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri Tekerek’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırılan Tekerek’in 2 ay sonra vatani görevini yapmak için askere gideceği öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yahudi yönetti imamlar papazları yendi

Yahudi yönetti imamlar papazları yendi

13
2 ay sonra askere gidecekti gölette can verdi

2 ay sonra askere gidecekti gölette can verdi

3
ABD bu kez de sıcaklar karşısında zorlanıyor

ABD bu kez de sıcaklar karşısında zorlanıyor

3
Almanya'da kriz patlak verdi; Seehofer istifa edecek

Almanya'da kriz patlak verdi; Seehofer istifa edecek

0
Çanakkale'de takı paylaşımı nedeniyle gelin yaralandı

Çanakkale'de takı paylaşımı nedeniyle gelin yaralandı

0
Balıkesir'de midibüs ve kamyon çarpıştı: 10 yaralı

Balıkesir'de midibüs ve kamyon çarpıştı: 10 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM