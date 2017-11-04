2 aylık bebek sünnet için girdiği ameliyatta öldü

Adapazarı'nda 2 ay önce dünyaya gelen Ömer Halis Demir'i sünnet ettirmek için ailesi, kentteki özel bir hastaneye götürdü. Bu akşam saatlerinde operasyona alınan bebek, anestezi yapıldıktan sonra yaşamını yitirdi.

AİLESİ YASA BOĞULDU

Bebeğin ailesi şok ölüm sonrasında yasa boğulurken, Ömer Halis'in cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ömer Halis'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesinden sonra aileye teslim edilecek.

Hastane yöneticileri, "Anestezi başlangıcında gelişen bir olay. Henüz aydınlatılmış bir olay değildir. Biz de şoktayız aileyle birlikte. Çıkacak otopsi raporunu bekliyoruz" diye konuştu.