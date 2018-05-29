2 bin 200 öğrenciye yetenek taraması

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi olan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi kapsamında, öğrenciler 5 gün boyunca sportif yetenek taramasına tabi tutulacak.

"TESADÜF SPORTİF BAŞARI OLMAYACAK"

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, "Bu test sadece bugün için değil, bundan sonraki yaşamlarının yönlendirilmesinde de bizim için bir veri olacak. Bu zamana kadarki süreçte kayakçısının, güreşçisinin, voleybolcusunun, basketbolcusunu ya da diğer sportif alanlarda biz hep tesadüfen keşfediyoruz. Hiçbir öğrencinin daha önceden hangi alanda yeteneği olduğunu gösteren bir veri elimizde yoktu. Hocasının tamamen tesadüfen seçtiği ya da çocuğun kendi ilgisi doğrultusunda bir sportif çalışma oluyordu. Bu projeyle artık tesadüfen bir branşlaşma ya da tesadüfen bir sportif faaliyet olmayacak" dedi.



