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2 bin 200 yıllık tiyatro girişi bulundu

Aigai Antik Kenti'nde bu yıl yapılan kazılarda 2 bin 200 yıllık olduğu değerlendirilen ve vomitorium adı verilen tiyatro girişi gün ışığına çıkarıldı.

AA | 28.09.2018 - 16:43..
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Manisa Aigai Antik Kenti'nde, antik dönemde şehirlerin önemli toplanma merkezleri olan tiyatrolara giriş çıkışları kolaylaştırmak için yapılan ve vomitorium adı verilen 2 bin 200 yıllık giriş bulundu.

2 bin 200 yıllık tiyatro girişi bulundu

2 200 YILLIK TARİH

Tarihi milattan önce 8'inci yüzyıla kadar uzanan Aigai Antik Kentinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manisa İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Arkeoloji Bölümü işbirliğinde yürütülen 2018 arkeolojik kazıları tamamlandı.

MCBÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin başkanlığındaki kazı ekibi, bu yılki çalışmalarında Aigai Tiyatrosu'nun toprak altında kalan 2 bin 200 yıllık vomitoriumunu gün ışığına çıkardı.

2 bin 200 yıllık tiyatro girişi bulundu

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