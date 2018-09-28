2 bin 200 yıllık tiyatro girişi bulundu

1 Japon yapımı 2 robot uzayda video çekti Japonların özel olarak tasarladığı iki robot, 280 milyon kilometre uzakta video kaydetti.

2 Alman polisi silahsız siyahi adamı dövdü Alman polisi 'bisiklet hırsızı' olduğunu iddia ettiği siyahi bir adamı sokak ortasında yumrukladı.

3 Halit Ergenç: Türkiye bizim Halit Ergenç, dövizin artması ve sektörün küçülmesi konusunda düşüncelerini açıkladı.

4 Belçika'da mültecilere polis şiddeti Avrupa Konseyi’nin uyarılarına rağmen Belçika'da polis şiddetinden etkilenen mülteci sayısı artıyor. Dünya Doktorları Derneği'ne göre her 4 mülteciden biri polisten şiddet görüyor.

5 Endonezya'da 7,7 şiddetinde deprem Endonezya'da sabah saatlerinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından az önce de 7,7 şiddetinde bir deprem oldu.

6 FIFA, beraberliği kaldırmayı düşünüyor Son dönemde futbol kurallarında birçok değişikliğe imza atan FIFA, yeni bir uygulamaya giderek maçlarda beraberliği kaldırmayı hedefliyor.