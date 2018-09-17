2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi tarihe ışık tutuyor

Doğu Karadeniz'de 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nde, 2010'dan bu yana yapılan kazılarda yeni eserler bulunurken, bunlar ileride kurulacak arkeoloji müzesinde sergilenmek üzere de restore ediliyor.

Antik yerleşim yeri ve birinci derece arkeolojik ve doğal sit alanı Kurul Kalesi, Ordu kent merkezine 13 kilometre mesafedeki Bayadı Mahallesi'nde yer alıyor.

Sivri bir kaya üzerine kurulu kalede, Ordu Müzesi Müdürlüğü başkanlığında 2010 yılında Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un katılımıyla başlatılan kurtarma kazısı, bu tarihten itibaren her yıl belirli aralıklarla devam ediyor.

Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel bu arkeolojik kazı alanı 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nde bu yılki çalışmalar tamamlandı.

KİBELE EN ÖNEMLİ ESER

İki yıl önceki çalışmalarda bulunan yaklaşık 200 kilogram ağırlığında, 110 santimetre boyunda, 2 bin 100 yıllık "tahtında oturan ana tanrıça Kibele", bugüne kadar çıkartılan en önemli eser olarak göze çarparken, bu sene çıkarılan ve yine 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen üç farklı figürden oluşan heykeller de dikkati çekiyor.

Heykellerin yanı 250-300 merdiveni de gün ışığına çıkarılan Kurul Kalesi'nde, kazı esnasında bugüne kadar bulunan 2 bini aşkın eser, ileride kurulacak arkeoloji müzesinde sergilenmek üzere restore edildi.

KAZI ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Yücel Şenyurt, bu yıl 15'i arkeolog, 30 kişiyle yürüttükleri kazı çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Yücel Şenyurt, 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen Kurul Kalesi'nde bu yıl yaklaşık iki ay çalıştıklarını belirterek, önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de önemli eserleri gün yüzüne çıkarmayı başardıklarına işaret etti.

Özellikle 2016 yılında "tahtında oturan ana tanrıça Kibele" heykelinin bulunmasından sonra kaleye ilginin sürekli arttığını vurgulayan Yücel Şenyurt, çıkarılan eser sayısının da her sezon arttığını kaydetti.

"KURUL KALESİ TARİHE IŞIK TUTMAYA DEVAM EDECEK"

Çıkarılan tarihi eserlerin asla azımsanamayacağının altını çizen Yücel Şenyurt, "Karadeniz'in yeşil örtüsünün altında bundan sonra da çok sayıda eserin gün yüzüne çıkarılacağını tahmin ediyoruz. Bundan sonra devam edecek çalışmalarla Kurul Kalesi tarihe ışık tutmaya devam edecektir." diye konuştu.