2 bin 304 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Canikli: "10 Ocak 2017'den itibaren etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü sayısı 2 bin 304. Bu gerçekten bu konuda verilen mücadelenin ne kadar başarılı olduğunu gösteren en güzel sonuçlardan bir tanesi."

Milli Savunma Bakanı Canikli, Hakkari'deki terör saldırısında ele geçirilen silahlara ilişkin de şu açıklamalarda bulundu:

"YPG'nin PKK'nın Suriye kolu olduğu, aynı yerden komuta edildiği, aynı terörist havuzundan beslendiğini hem ifade ettik hem de bunu belgeleriyle, fotoğraflarıyla kendilerine takdim ettik. Sadece Amerika'ya değil, İngiltere, İspanya, Arnavutluk ve başka ülkelere de hazırladığımız bu çalışmayı takdim ettik. Orada özellikle bir tanksavar silahı AT-4'ün koalisyonun, Amerika'nın YPG'ye verdiği silahlardan olduğunu düşündüğümüzü fotoğraflarıyla birlikte paylaştık en net şekilde."