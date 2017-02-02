2 bin 350 yabancı diplomatik pasaportlu var

Türkiye’de 123 büyükelçilik, 92 başkonsolosluk ve konsolosluk ile 46 uluslararası kuruluşta görev yapan yabancı diplomatik pasaport sahibi 2 bin 350 kişi bulunuyor. 4 bin 625 kişi ise farklı seviyede ayrıcalık ve dokunulmazlığa sahip.

466 FAHRİ KONSOLOSLUK VAR

Muvazzaf temsilciliklerin az sayıda olduğu dönemlerde, konsolosluk işlemlerinin yerine getirilmesi ve ülkeler arası ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla faaliyet yürüten fahri konsolosluklar da işlevini sürdürüyor. Tüm dünyadaki muvazzaf temsilciliklerin sayısı artmasına rağmen küreselleşme sürecinde insan hareketlerinin ve uluslararası ilişkilerin her alanda yoğunlaşması nedeniyle fahri temsile olan ihtiyaç da artıyor. Bu bağlamda, Türkiye'de farklı şehirlerde toplam 466 fahri konsolosluk bulunuyor.

3 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİLİĞİ YOK

Dominik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, El Salvador, Eritre, Gabon, Honduras, Namibya, Nepal ve Nikaragua, Türkiye ile diğer ülkelerde yerleşik büyükelçilikleri vasıtasıyla iletişim kuruyor.

Türkiye'nin tanımadığı Güney Kıbrıs ile diplomatik ilişkilerinin bulunmadığı Suriye rejimi ve Ermenistan'ın da Türkiye'de büyükelçiliği yok. Mısır ise henüz Ankara'ya büyükelçi atamadı.



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EN ESKİ BÜYÜKELÇİ ÖZBEKİSTAN'DAN

Türkiye’de "duayen büyükelçi" sıfatını taşıyan Azerbaycan Büyükelçisi Faik Bağırov 2010 yılından bu yana görevini sürdürürken, 2005'ten bu yana Türkiye'de görev yapan Özbekistan Büyükelçisi Ulfat Kadirov, en eski büyükelçi olarak biliniyor.

Bahreyn Büyükelçisi 2008 ve Umman Büyükelçisi oe 2009 yılından bu yana Ankara Büyükelçisi olarak ülkelerini temsil ediyor.

MALTA DA BÜYÜKELÇİLİK AÇACAK

Türkiye’de başkonsoloslukla temsil edilen Avrupa Birliği’nin dönem başkanı Malta'nın da Ankara’da büyükelçilik açma çalışmaları yürüttüğü belirtiliyor.