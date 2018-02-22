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2 bin 432 kez girdiği ByLock'u yüklemediğini söyledi

FETÖ/PDY'ye ilişkin davada yargılanan sanık Bilal Bozkuş, ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını söyleyip beraatini istedi.

AA | 22.02.2018 - 13:52..
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2 bin 432 kez girdiği ByLock'u yüklemediğini söyledi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davanın Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasına, tutuklu sanık Bilal Bozkuş, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığa ByLock tespit ve değerlendirme tutanağından programa 2 bin 432 kez giriş yaptığının tespit edildiğini söyledi.

"PROGRAMI YÜKLEMEDİM"

Sanık Bozkuş ise ByLock tespit ve değerlendirme tutanağındaki verileri kabul etmeyerek, "Ben ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Bozkuş'un mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

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