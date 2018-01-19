'2 bin 500 engellinin ataması mart ayında yapılacak'

Sosyal Hizmet Modellerinden yararlanan gençlerin atama töreni Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Evlatlarımızın Atama Töreni ile 2 bin 294 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarına atamasını gerçekleştirildi.

Törende konuşan Bakan Sarıeroğlu, bu alandaki atamanın bakanlık görevi sırasındaki ilk atama olduğuna dikkati çekerek, "Gençlerimizin bu aile hissini yaşamaları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının başarısı. Fatma Hanım’ın bu alandaki yoğun çabalarına şahit oldum ve kendisinin bu alana anne hassasiyetiyle yaklaştığını gördüm. İnşallah gelecekle alakalı olarak hizmet modellerimizi daha da geliştirerek, daha farklı çalışmalar da yaparak bugün geldiğimiz bu ileri aşamayı önümüzdeki dönemde Fatma Hanım’ın liderliğinde, Aile Bakanlığındaki bürokrat arkadaşlarımız, genç kardeşlerimizin de görüş ve önerileri doğrultusunda çok daha ileri seviyelere taşıyacaktır. Anayasamızda yer alan sosyal devlet anlayışı son 15 yılda, içinde barındırdığı hususlarla güçlü bir şekilde sahalara, vatandaşlara, topluma yansıdı. AK Parti hükümetleri olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geçmişten itibaren tüm ihtiyaç sahibi, sesini duyuramamış kesimlere el uzatmak için büyük bir çabayla çalıştık. Mağdurların, darda, zorda olanların yardımına koşmaya devam edeceğiz. İşte sosyal hizmet modellerinden yararlanan kardeşlerimizin, gençlerimizin ailelerinin yerini tutmasa da devletimizin şefkatli ellerinde olabilecek en iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmesi, gelecekler ilgili hayaller kurmasına katkı sağlamak için yine var gücümüzle çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"ENGELLİ ATAMALARI MART AYINDA"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen hak sahibi gençlerin 18 Ekim - 10 Kasım 2017 arasında tercihlerini yaptıklarını belirten Sarıeroğlu, "Bu kapsamda bugün 928’i KPSS sonuçlarına göre olmak üzere bin 364 kardeşimiz de kurayla olmak üzere 2 bin 293 kardeşimizi işe yerleştirmelerini gerçekleştireceğiz. Bu bağlamda milletimizin şefkatli ellerinde yetişen, korunan kollanan kardeşlerimizin yine devletimizin kadrolarında istihdam edilecek olmalarının da önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bugün yaptığımız yerleştirme işlemiyle birlikte AK Parti iktidarımız döneminde bu kapsamda atanan genç kardeşlerimizin sayısını da 26 bin 38’e ulaştırmış durumdayız. 2014’ten bu yana sadece bu yeni sisteme geçtikten sonra da yarısı kadar, 10 bin kadar kardeşimizin işe yerleştirilmesini sağladık. 1988’den bu yana 48 bin kardeşimizin bu şekilde yerleştiğini düşündüğümüz zaman AK Parti iktidarları döneminde bu alana verilen önemin ve hassasiyetin daha çok ortaya çıkacağını ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Geçen 15 yılda önemli atılımlar yaptıklarına işaret eden Sarıeroğlu, özellikle engellilerle ilgili geçen yıl açıkladıkları 5 bin yeni kadro imkanıyla ilgili, "2 bin 500 engelli kardeşimizin söz verdiğimiz üzere atamasını da mart ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Tercihlerini 16 Mart itibarıyla yapacaklar ve mart sonunda büyük bir beklenti içerisinde olan engelli kardeşlerimizin de yine Aile Bakanlığımız ile birlikte güzel bir organizasyonla iş hayatına girmelerine vesile olacağız." açıklamasında bulundu.

Sarıeroğlu, AK Parti iktidarı döneminde 20 bin 524 şehit ailesi, gazi ve gazi yakının atamasının yapıldığını bilgisini de verdi.

"2 BİN 294 GENCİN ATAMASI YAPILDI"

Törende konuşan Bakan Kaya ise, bakanlık olarak "biz büyük bir aileyiz" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, atama töreninin bu büyük ailenin en mutlu günlerinden birini yaşadıklarını söyledi. "Bugün atanan gençlerimizin, ‘Önce İnsan’ anlayışıyla milletimize hizmet edeceklerinden, işlerinin hakkını vereceklerinden eminim. Bütün gençlerimize yeni görevlerinde ve yaşamlarında yürekten başarılar diliyorum. Bütün gençlerimize yeni görevlerinde ve yaşamlarında yürekten başarılar diliyorum." şekilde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Sarıeroğlu ve Kaya, atama butonuna bastı. İsmi açıklanan gençler, sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı. Tören sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.