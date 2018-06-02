2 bin 500 liseliye doğru tercih konferansı

Öğrenciler, üniversite sınavları ve tercihler hakkında merak ettiklerini akademisyenlere sordu. Lise öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘Doğru Meslek ve Tercih Konferansları’ tamamlandı.

ÖĞRENCİLER SORDU, AKADEMİSYENLER CEVAPLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, üniversite sınavlarına girecek öğrencilere açık olan etkinlikte, liseliler akademisyenlere merak ettiklerini sordu. Konferanslara İstanbul’daki 34 liseden 2 bin 500 öğrenci katıldı. İlk kez 2015 yılında yapılan Doğru Meslek ve Tercih Konferansları’ndan bugüne kadar 15 bin kişi yararlandı.