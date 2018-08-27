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2 bin 500 yıl önceye ait bira kalıntıları bulundu

Mezopotamya topraklarında yer alan Irak'ın kuzeyindeki Kanimasi bölgesinde arkeologlar tarafından yapılan kazılarda çıkarılan 2 bin 500 yıllık kil kaplarda, bira kalıntılarına rastlandı.

DHA | 27.08.2018 - 10:49..
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Arkeoloji Bilimi Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmada, Kuzey Irak'ın Türkiye sınırına yakın yerinde bulunan Kaniması bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda bulunan 2 bin 500 yıllık kil kaplarda bira kalıntılarına rastlandığı belirtildi.

İngiltere'deki Glasgow Üniversitesi’nde arkeoloji dersleri veren Claudia Glatz, çoğunlukla yazılardan ve çizimlerden, biranın antik dünyada önemli olduğunun bilindiğini, ancak bu mayalı içeceğe dair gerçek bir arkeolojik kanıt bulmanın her zaman büyük bir sorun olduğunu söyledi.

BİRANIN VARLIĞINA DAİR BİLGİLER

Kanimasi'deki kazılarda gün yüzüne çıkarılan bira içme kapları, biranın varlığına dair en erken kimyasal kanıtlardan bazılarını taşıdığı belirtilen yazıda, kapların modern bileşiklerle kontamine olmasını engellemek için araştırmacıların ekstra önlemler aldığı kaydedildi.

2 bin 500 yıl önceye ait bira kalıntıları bulundu

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