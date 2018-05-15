taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.558
USD
4,3773
EURO
5,2228
ALTIN
184,61
PETR
78,1900

2 bin 500 yıllık oyun sahnelendi

Eski Yunan’ın üç büyük tragedya yazarından biri olan Sophokles’in 2 bin 500 yıl önce yazılmış başyapıtı, İzmir Bergama Uluslararası Tiyatro Festivali'nde sahnelendi.

İHA | 15.05.2018 - 10:44..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Türkiye’nin ve dünyanın farklı yerlerinden tiyatroseverlerin buluştuğu İzmir Bergama Uluslararası Tiyatro Festivali, Zincire Vurulmuş Antigone oyunu ile sahne açtı.

Birçok dünyaca eserin sahnelendiği tiyatroda izleyenler festivalin mutlaka devamının gelmesi gerektiğini ve Bergama’nın tanıtımı için böyle şeylere ihtiyaç olduğunu ifade etti.

2 bin 500 yıllık oyun sahnelendi

FARKLI OYUNLAR SAHNELENDİ

Bu yıl 1'incisi düzenlenen Uluslararası Bergama Tiyatro Festivali birbirinden önemli konuklar ve etkinlikler ile final yaptı. Festival dört gün boyunca Bergama’nın tüm otellerindeki tiyatroseverlerin akınına uğradı. Kentin sokaklarında, tarihi mekanlarında çeşitli oyunlar seyirci ile buluştu.

2 bin 500 yıllık oyun sahnelendi

FESTİVAL BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Bergama Kültür Merkezi önünden belediye bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayan festival, kentte adeta bayram havası yaşattı. Cumhuriyet Meydanı'nda Anadolu ve Batı müziklerinin el ele tutuştuğu bir konser veren Anadolu’nun Kayıp Şarkıları, performansı ile göz doldurdu. Festival 13 Mayıs'ta sona erdi.

2 bin 500 yıllık oyun sahnelendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Nuri Bilge Ceylan Türkiye standını ziyaret etti
Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, bu yıl 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneğinin Türkiye standına konuk oldu.
ABD’deki Zeugma parçaları Türkiye’ye getiriliyor
Zeugma Mozaikleri'ne ait 12 parçanın Türkiye'ye gönderilmesini öngören anlaşma, Chicago'da imzalandı.
Sosyalist Yaşam Müzesi kapılarını sanatseverlere açtı
Antalya'da SSCB dönemindeki Rus yaşamını anlatan Sosyalist Yaşam Müzesi açıldı.
Binlerce öğrenci stadyumda kitap okudu
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yaklaşık 5 aydır süren 'Başkanımla Okuyorum' etkinliğinin finali, 10 bin öğrencinin katılımıyla M. Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda yapıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Akaryakıt fiyatlarına zam

Akaryakıt fiyatlarına zam

428
Almanya'dan Türk futbolcuların Erdoğan ziyaretine tepki

Almanya'dan Türk futbolcuların Erdoğan ziyaretine tepki

72
BM'de Gazze soruşturması talebini ABD veto etti

BM'de Gazze soruşturması talebini ABD veto etti

83
Nurgül Yeşilçay Alaçatı'da

Nurgül Yeşilçay Alaçatı'da

20
Filistinliler için bayraklar yarıya indirildi

Filistinliler için bayraklar yarıya indirildi

92
Suudiler Kudüs demeden İsrail'i kınadı

Suudiler Kudüs demeden İsrail'i kınadı

75
Temel Karamollaoğlu yatırımların durmasını istedi

Temel Karamollaoğlu yatırımların durmasını istedi

278
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94