2 bin 500 yıllık oyun sahnelendi

Türkiye’nin ve dünyanın farklı yerlerinden tiyatroseverlerin buluştuğu İzmir Bergama Uluslararası Tiyatro Festivali, Zincire Vurulmuş Antigone oyunu ile sahne açtı.

Birçok dünyaca eserin sahnelendiği tiyatroda izleyenler festivalin mutlaka devamının gelmesi gerektiğini ve Bergama’nın tanıtımı için böyle şeylere ihtiyaç olduğunu ifade etti.

FARKLI OYUNLAR SAHNELENDİ

Bu yıl 1'incisi düzenlenen Uluslararası Bergama Tiyatro Festivali birbirinden önemli konuklar ve etkinlikler ile final yaptı. Festival dört gün boyunca Bergama’nın tüm otellerindeki tiyatroseverlerin akınına uğradı. Kentin sokaklarında, tarihi mekanlarında çeşitli oyunlar seyirci ile buluştu.

FESTİVAL BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Bergama Kültür Merkezi önünden belediye bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayan festival, kentte adeta bayram havası yaşattı. Cumhuriyet Meydanı'nda Anadolu ve Batı müziklerinin el ele tutuştuğu bir konser veren Anadolu’nun Kayıp Şarkıları, performansı ile göz doldurdu. Festival 13 Mayıs'ta sona erdi.



