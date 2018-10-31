taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5117
Euro
6.2513
Altın
1216.9
Borsa
90732.77
Gram Altın
215.624

2 bin 900 yıllık şehri açık hava müzesi olacak

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan, 2 bin 900 yıllık Altıntepe Kalesi'nin de bulunduğu Erzincan'daki tarihi alan, arkeoparka dönüştürülüp açık hava müzesi yapılacak.

AA | 31.10.2018 - 12:56..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, 2 bin 900 yıllık tarihi kalenin bulunduğu alandaki ilk kazı çalışmalarının, 1959-1967 yılları arasında Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Tahsin Özgüç başkanlığında yapıldığını söyledi.

"ÖNEMLİ BULGULAR ELDE ETTİK"

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Atatürk Üniversitesi iş birliği ile 2003 yılında, Prof. Dr. Mehmet Karaosmanoğlu tarafından kalede yeniden çalışma başlatıldığını belirten Arda Heb,"Bu kazılarda önemli bulgulara rastlandı. Kazılar sonucunda Altıntepe'deki iç kale kapısı ile surlar bulunmuş 'Apadana' dediğimiz kabul salonuna ulaşılmıştır. Depo binası, kanalizasyon sistemi, açık hava tapınağı ve üç tane örme taş mezar tespit edilmiştir. Altıntepe'deki eserler Urartular dönemi yapıları olup Anadolu arkeolojisine katkılar sağlamış ve temsil ettiği kültürün önemli örnekleri olarak değerlendirilmiştir" dedi.

2 bin 900 yıllık şehri açık hava müzesi olacak

DOĞU ROMA'YA AİT KİLİSE

Kazılarda, mozaik taşlarından oluşan çeşitli figürler ile kilisenin bulunduğunu belirten Arda  Heb, "Kaledeki tepenin doğu yamacında 2003'te yapılan çalışmalar sonunda bir teras üzerine inşa edilmiş Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait kilise bulunmaktadır. Kilisenin en büyük özelliği alt zemininde bulunan ve günümüze kadar kendini koruyabilmiş olan mozaik taşlarından oluşan figürlerdi" diye konuştu.

2 bin 900 yıllık şehri açık hava müzesi olacak

MEDENİYETLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Arda Heb, kalenin Urartu ve Bizans medeniyetlerine ev sahipliği yaptığını anımsatarak, "Günümüze kadar ulaşmış en sağlam Urartu şehirlerinden biri olan Altıntepe, bölgenin en zengin antik eserlerine sahip höyüğü olarak kayıtlara geçmiş durumda. Pek çok uygarlığa ev sahipliği yaptı" diye konuştu.

2 bin 900 yıllık şehri açık hava müzesi olacak

ALTINTEPE KALESİ

Urartular döneminde inşa edilen Altıntepe Kalesi, Erzincan il merkezinin 15 kilometre kuzeydoğusunda yer alan yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki bir tepede bulunuyor.

Doğu Roma İmparatorluğu'nun önemli bir merkezi konumunda olan kalenin de yer aldığı tepenin doğusunda üç nefli, zemini mozaik kaplı bir kilise yer alıyor.

Sur duvarları, kabul salonu, açık hava tapınağı, mezarları ve gelişmiş kanalizasyon şebekesiyle Doğu Anadolu'da tarihi yapılar arasında da örnek olan Altıntepe Kalesi'nde, Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümünce kazılar yapılıyor.

2 bin 900 yıllık şehri açık hava müzesi olacak


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de iç savaş tehlikesi büyüyor

ABD'de iç savaş tehlikesi büyüyor

173
İstanbul Havalimanı Avrupalıları endişelendirdi

İstanbul Havalimanı Avrupalıları endişelendirdi

172
Yerel seçimler öncesi İstanbul anketi

Yerel seçimler öncesi İstanbul anketi

253
İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş heyecanı

İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş heyecanı

49
Deniz Baykal gündemi değerlendirdi

Deniz Baykal gündemi değerlendirdi

138
İmar Barışı kararı Resmi Gazete'de

İmar Barışı kararı Resmi Gazete'de

62
NATO'dan 5. madde tatbikatı

NATO'dan 5. madde tatbikatı

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM