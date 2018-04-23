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2 bin küçükbaş hayvan 24 saat sonra kurtarıldı

Van’ın Gürpınar ilçesinde kardan dolayı dağda mahsur kalan 8 çoban ve 2 bin küçükbaş hayvan, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

İHA | 23.04.2018 - 00:40..
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Dünden buyana Van ve çevresini etkisi altına alan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı ile beraber Gürpınar ilçesine bağlı Norduz Mahallesi sakinlerinin 2 bin koyunu kar yağışından dolayı yaylada mahsur kaldı.

2 bin küçükbaş hayvan 24 saat sonra kurtarıldı


24 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Mahalle sakinleri, çobanları ve koyun sürüsünün yayla mahsur kaldığını öğrenmeleri ile Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım ekiplerine haber verdiler.

Bölgeye sevk edilen iş makinesi 6 saatlik çalışma sonucu koyun sürüsünün bulunduğu yere ulaştı.

Mahsur kalan çobanlar ve koyun sürüsü 24 saat üzerine kurtarılarak mahalleye ulaştırıldı.

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