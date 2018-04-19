taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.987
USD
4,0358
EURO
4,9953
ALTIN
175,43
PETR
74,1100

2 bin yıllık antik havuzda yüzme keyfi

Yozgat Valisi Yurtnaç ile bazı protokol üyeleri ve gazeteciler, "Kral Kızı" adıyla bilinen yaklaşık 2 bin yıllık Basilica Therma Roma Hamamı'nın antik termal havuzunda yüzdü.

AA | 19.04.2018 - 12:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, yaklaşık 2 bin yıllık Roma Hamamı'nda mevcut tesislerin daha kaliteli hale getirilmesiyle birlikte turist sayısında artış yaşanmasını beklediklerini söyledi.

TERMAL HAVUZA GİRDİLER

Sarıkaya ilçesinde bulunan ve halk arasında "Kral Kızı" adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı'nın tanıtımını yapmak amacıyla Vali Yurtnaç, Vali Yardımcısı Salih Altun, Sarıkaya Kaymakam Vekili Samet Öztürk, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İl Özel İdare Genel Sekreteri Muammer Yanık ve gazeteciler, açık havadaki antik termal havuza girdi.

2 bin yıllık antik havuzda yüzme keyfi

Roma Hamamı etrafında 2010 yılında başlatılan kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkarılan, krallar ve prenseslerin kullandığı tahmin edilen antik havuzda, il ve ilçe yöneticileri havuz keyfi yaşadı.

Antik termal havuzda gazetecilere açıklama yapan Yurtnaç, Yozgat ve Sarıkaya için tarihi bir gün yaşandığını belirterek, 2 bin yıllık tarihe sahip alanı kullanıma açtıklarını dile getirdi.

2 bin yıllık antik havuzda yüzme keyfi VİDEO

"UMUYORUM BURASI TURİST KAYNAYACAK"

Kemal Yurtnaç, Roma Hamamı'nın, Yozgat'ın Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması açısından bir basamak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz buradaki çalışmalarımızı kısa, orta, uzun vadeye yayarak bir planlama yaptık. Türkiye ve dünya turizmine burayı açıyoruz. İlerleyen yıllarda mevcut termal tesislerimizin daha kaliteli hale gelmesiyle burası umuyorum turist kaynayacak. Bunun bir eşi de İngiltere'de var, İngiltere'deki hamama yıllık bir milyon turist geliyor, buraya gelen sıfır. Biz bunu artırmak niyetindeyiz, o maksatla bu programı yaptık. İstanbul'dan gelen misafirlerimiz var onlarla ilk açılışı yapıyoruz, umuyorum ki Türkiye'nin turizmine yeni bir kapı açacağız, sağlık turizmini Yozgat'ta en iyi hale getireceğiz."

2 bin yıllık antik havuzda yüzme keyfi


Sarıkaya Belediye Başkanı Açıkel de Türkiye'nin tam ortasında yaklaşık 2 bin yıllık bir geçmişe sahip antik bir termal havuza belki krallardan, prenseslerden sonra ilk giren kişiler olduklarını belirtti.

"2 BİN YILDIR İNSANLARA ŞİFA DAĞITIYOR"

Daha önce bu havuza girmediğini, suyun müthiş bir dinlendirici özelliği olduğunu belirten Ömer Açıkel, "Diğer termal sular gibi çok yoğun değil, sıcaklığı insan vücudu ile çok orantılı. Yapı üzerindeki figürlerden dolayı bilim adamları tarafından burası dünyanın en eski termal tedavi ve arınma merkezi kabul ediliyor. Burada bir dini arınma noktası oluşturulmuş, hem de suyun tedavi edici özelliği kullanılarak insanlara şifa dağıtan bir merkez olarak kurulmuş, 2 bin yıldır insanlara şifa dağıtıyor." diye konuştu

2 bin yıllık antik havuzda yüzme keyfi

Açıkel, Roma Hamamı'nın dünyanın en şifalı ve en eski termal tedavi merkezi olduğunu iddia ederek, "Burası sağlık turizmi noktasında da ülkemizde bir çığır açacak. Hem Yozgat, hem Sarıkaya hem de ülkemize sağlık turizmi açısından müthiş bir katma değer katacağı inancındayız." dedi.

2 bin yıllık antik havuzda yüzme keyfi

2 bin yıllık antik havuzda yüzme keyfi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Serin ve yağışlı hava geliyor
Türkiye, serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Yurdun kuzey, iç ve doğusunda sıcaklıklar 6-12 derece azalacak.
Diyarbakır'da 70 yoksul aileye arazi tahsis edildi
Diyarbakır Bismil'de belediyenin kendilerine tahsis ettiği ve giderleri belediyeye ait olan arazileri eken ihtiyaç sahibi 70 aile, hasat sonunda yaklaşık 2,5 milyon liralık bir gelir elde edecek.
Polatlı darbe girişimi davasında karar açıklandı
Polatlı Topçu Füze Okul darbe girişimi davasında mahkeme, 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa müebbet, 217 sanığa ise 20 yıl ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi.
Rüzgar Çetin'e 1 yıl 8 ay hapis
İkinci kez kavgaya karıştığı için hakkında verilen 1 yıl 8 aylık hüküm açıklanan Rüzgar Çetin, cezaevine girmeyecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan'a ilk sinema salonu açıldı

Suudi Arabistan'a ilk sinema salonu açıldı

77
Erken seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak

Erken seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak

119
Fatih Portakal CHP'nin 'hazırız' açıklamasına sinirlendi

Fatih Portakal CHP'nin 'hazırız' açıklamasına sinirlendi

71
Bekir Bozdağ'dan erken seçim açıklaması

Bekir Bozdağ'dan erken seçim açıklaması

52
Guardian'ın seçim hazımsızlığı

Guardian'ın seçim hazımsızlığı

198
Cengiz attı Roma kazandı

Cengiz attı Roma kazandı

14
Hadise kilolarından kurtuldu

Hadise kilolarından kurtuldu

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM