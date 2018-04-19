Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, yaklaşık 2 bin yıllık Roma Hamamı'nda mevcut tesislerin daha kaliteli hale getirilmesiyle birlikte turist sayısında artış yaşanmasını beklediklerini söyledi.

TERMAL HAVUZA GİRDİLER

Sarıkaya ilçesinde bulunan ve halk arasında "Kral Kızı" adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı'nın tanıtımını yapmak amacıyla Vali Yurtnaç, Vali Yardımcısı Salih Altun, Sarıkaya Kaymakam Vekili Samet Öztürk, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İl Özel İdare Genel Sekreteri Muammer Yanık ve gazeteciler, açık havadaki antik termal havuza girdi.

Roma Hamamı etrafında 2010 yılında başlatılan kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkarılan, krallar ve prenseslerin kullandığı tahmin edilen antik havuzda, il ve ilçe yöneticileri havuz keyfi yaşadı.

Antik termal havuzda gazetecilere açıklama yapan Yurtnaç, Yozgat ve Sarıkaya için tarihi bir gün yaşandığını belirterek, 2 bin yıllık tarihe sahip alanı kullanıma açtıklarını dile getirdi.

2 bin yıllık antik havuzda yüzme keyfi VİDEO

"UMUYORUM BURASI TURİST KAYNAYACAK"

Kemal Yurtnaç, Roma Hamamı'nın, Yozgat'ın Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması açısından bir basamak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz buradaki çalışmalarımızı kısa, orta, uzun vadeye yayarak bir planlama yaptık. Türkiye ve dünya turizmine burayı açıyoruz. İlerleyen yıllarda mevcut termal tesislerimizin daha kaliteli hale gelmesiyle burası umuyorum turist kaynayacak. Bunun bir eşi de İngiltere'de var, İngiltere'deki hamama yıllık bir milyon turist geliyor, buraya gelen sıfır. Biz bunu artırmak niyetindeyiz, o maksatla bu programı yaptık. İstanbul'dan gelen misafirlerimiz var onlarla ilk açılışı yapıyoruz, umuyorum ki Türkiye'nin turizmine yeni bir kapı açacağız, sağlık turizmini Yozgat'ta en iyi hale getireceğiz."





Sarıkaya Belediye Başkanı Açıkel de Türkiye'nin tam ortasında yaklaşık 2 bin yıllık bir geçmişe sahip antik bir termal havuza belki krallardan, prenseslerden sonra ilk giren kişiler olduklarını belirtti.

"2 BİN YILDIR İNSANLARA ŞİFA DAĞITIYOR"

Daha önce bu havuza girmediğini, suyun müthiş bir dinlendirici özelliği olduğunu belirten Ömer Açıkel, "Diğer termal sular gibi çok yoğun değil, sıcaklığı insan vücudu ile çok orantılı. Yapı üzerindeki figürlerden dolayı bilim adamları tarafından burası dünyanın en eski termal tedavi ve arınma merkezi kabul ediliyor. Burada bir dini arınma noktası oluşturulmuş, hem de suyun tedavi edici özelliği kullanılarak insanlara şifa dağıtan bir merkez olarak kurulmuş, 2 bin yıldır insanlara şifa dağıtıyor." diye konuştu

Açıkel, Roma Hamamı'nın dünyanın en şifalı ve en eski termal tedavi merkezi olduğunu iddia ederek, "Burası sağlık turizmi noktasında da ülkemizde bir çığır açacak. Hem Yozgat, hem Sarıkaya hem de ülkemize sağlık turizmi açısından müthiş bir katma değer katacağı inancındayız." dedi.