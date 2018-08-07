2 bin yıllık sokak gün yüzüne çıkıyor

Sağlamlığını günümüze kadar taşıyan sokağın gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Duman, antik kentte yoğun bir kazı ve restorasyon çalışmasının sürdürüldüğünü söyledi.

KAZI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

2018 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmalarının en önemli buluntularından bir tanesinin antik kentte bulunan ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ara sokak olduğunu belirten Bahadır Duman, geçtiğimiz yıllarda antik kentte bulunan mozaikli villanın hemen yanında bulunan sokakta kazı çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

"ÇOK SAĞLAM KORUNMUŞ"

Doç. Dr. Duman, sokağın üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala sağlamlığını koruduğunu ifade ederek, "5 metre 70 santimetre genişliğinde ve 45 metre uzunluğa ulaştık şu anda. Zemini traverten yekpare bloklardan oluşan bir cadde, oldukça da sağlam korunmuş." dedi.

KANALİZASYON SİSTEMİ SAĞLAMLIĞINI KORUYOR

Sokak içerisinde bir kanalizasyon sisteminin de bulunduğunu ve hala sağlamlığını koruduğunu kaydeden Bahadır Duman, "Caddenin hemen altında yandaki konutların atık sularını kentten uzaklaştırmak için yapılan kanalizasyon sistemi bulunuyor. Derinliği 1 metre, genişliği 70 santimetre uzunluğunda. Zaten biz daha önce Tripolis’te yaptığımız kazı çalışmalarında yaklaşık 60x45 metrelik adalardan oluşan bir kent planına sahip olduğunu biliyorduk. Şu anda yaptığımız kazılarda da zaten yine sokağın uzunluğu bu plana da denk geliyor. Bu anlamda da geçmişte elde ettiğiniz bilgileri kazı çalışmaları ile artık onaylamış olduk, doğrulamış olduk." diye konuştu.







