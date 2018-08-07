taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.780
USD
5,2843
EURO
6,1290
ALTIN
206,58
PETR
74,3600

2 bin yıllık sokak gün yüzüne çıkıyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde Tripolis Antik Kenti'ndeki kazılarda 2 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen 5 metre genişliğinde 45 metre uzunluğunda yeni bir sokak bulundu.

İHA | 07.08.2018 - 13:06..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Sağlamlığını günümüze kadar taşıyan sokağın gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Duman, antik kentte yoğun bir kazı ve restorasyon çalışmasının sürdürüldüğünü söyledi.

KAZI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

2018 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmalarının en önemli buluntularından bir tanesinin antik kentte bulunan ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ara sokak olduğunu belirten Bahadır Duman, geçtiğimiz yıllarda antik kentte bulunan mozaikli villanın hemen yanında bulunan sokakta kazı çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

2 bin yıllık sokak gün yüzüne çıkıyor

"ÇOK SAĞLAM KORUNMUŞ"

Doç. Dr. Duman, sokağın üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala sağlamlığını koruduğunu ifade ederek, "5 metre 70 santimetre genişliğinde ve 45 metre uzunluğa ulaştık şu anda. Zemini traverten yekpare bloklardan oluşan bir cadde, oldukça da sağlam korunmuş." dedi.

2 bin yıllık sokak gün yüzüne çıkıyor

KANALİZASYON SİSTEMİ SAĞLAMLIĞINI KORUYOR

Sokak içerisinde bir kanalizasyon sisteminin de bulunduğunu ve hala sağlamlığını koruduğunu kaydeden Bahadır Duman, "Caddenin hemen altında yandaki konutların atık sularını kentten uzaklaştırmak için yapılan kanalizasyon sistemi bulunuyor. Derinliği 1 metre, genişliği 70 santimetre uzunluğunda. Zaten biz daha önce Tripolis’te yaptığımız kazı çalışmalarında yaklaşık 60x45 metrelik adalardan oluşan bir kent planına sahip olduğunu biliyorduk. Şu anda yaptığımız kazılarda da zaten yine sokağın uzunluğu bu plana da denk geliyor. Bu anlamda da geçmişte elde ettiğiniz bilgileri kazı çalışmaları ile artık onaylamış olduk, doğrulamış olduk." diye konuştu.

2 bin yıllık sokak gün yüzüne çıkıyor



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu

Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu

338
Tunceli'de 6 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun detayları

Tunceli'de 6 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun detayları

198
Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

250
ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat

ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat

390
Gomis ile yönetim arasında geçen ilginç diyalog

Gomis ile yönetim arasında geçen ilginç diyalog

110
ABD’nin İran’a ilk yaptırım paketi devreye girdi

ABD’nin İran’a ilk yaptırım paketi devreye girdi

97
Burak Özçivit: Tükendim

Burak Özçivit: Tükendim

172
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM