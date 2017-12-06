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2 çocuğu öldürdü, 4 yıl ceza aldı

Sancaktepe’de 2 çocuğun ölümüyle sonuçlanan kazada minibüs şoförü 13 yaşındaki R.A., 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Ayrıca mahkeme, sanığın babası hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

İHA | 06.12.2017 - 17:09..
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Sancaktepe’de 2 çocuğun ölümüyle sonuçlanan kazada minibüs şoförü 13 yaşındaki R.A. “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet verme” suçundan 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Ayrıca mahkeme, sanığın babası hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

11 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Sancaktepe’de 2 çocuğun ölümüyle sonuçlanan kazada minibüs şoförü 13 yaşındaki R.A.’nın “bilinçli taksirle iki kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması” suçundan 11 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

2 çocuğu öldürdü, 4 yıl ceza aldı

AİLELER HAZIR BULUNDU

Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı görülen duruşmaya tutuklu suça sürüklenen çocuk R.A. cezaevinden getirilirken, kazada hayatını kaybeden Efe Yağız Tepe ve Elif Nur Dursun’un ailesi de salonda hazır bulundu.

SÖYLENECEK FAZLA BİR ŞEY YOK

Ailenin duruşmaya katılan avukatı söz alarak, “Acımız ortada. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Sanığın suçun anlamını kavradığı dosyadaki tanık beyanlarıyla açık olduğu üzere defalarca tehlikeli şekilde aynı muhitte araç kullandığı ortadadır.” dedi. Bunun üzerine kazada hayatını kaybeden çocukların aileleri söz alarak sanığın cezalandırılmasını talep etti.

2 çocuğu öldürdü, 4 yıl ceza aldı

ÇIKMAK İSTEDİ

Son sözü sorulan R.A.’nın “Ben artık çıkmak istiyorum” dediği öğrenildi.
Davayı karara bağlayan mahkeme önce R.A.’yı “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet verme” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanığın olay anındaki yaşına ve olayın geliş biçimine göre cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alan mahkeme, cezayı 4 yıl 2 aya indirdi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

BABAYA SUÇ DUYURUSU

Mahkeme ayrıca sanığın babası İlhan A. hakkında, ebeveyn sıfatıyla denetim görevini yerine getirmediği ve olayda kusurlu olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Sancaktepe’de 8 Haziran 2017 tarihinde aşırı hız yapan minibüs, önüne bir çocuğu da katarak eve girmişti. Olay nedeniyle evde bulunan çocuklar Efe Yağız Tepe ve Elif Nur Dursun, hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında 13 yaşındaki minibüs şoförü R.A. hakkında "bilinçli taksirle iki kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması" suçundan 11 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Sancaktepe'de minibüs iki çocuğu ezdi İZLE

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