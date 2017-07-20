2 çocuğunu öldüren anne hakim karşısında

Bağcılar'daki evinde 5 aylık kızı Rabia ile 5 yaşındaki oğlu Muhammed'i boğarak öldürdüğü iddia edilen Hatice Tiryaki"nin ''çocuğunu kasten öldürme" suçundan yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hatice Tiryaki ve avukatı ile eşi Murat Tiryaki katıldı.

ÇOCUKLAR ASTIM HASTASIYDI

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Hatice Tiryaki, 8 yıllık evliliklerinde eşinin kendisini kimseyle görüştürmediğini ifade ederek, 2 çocuğunun da astım hastası olduğunu ve evlerinde solunum cihazı bulunduğunu anlattı. Çocukları kriz geldiğinde geceleri nefes alamazlar diye 3 ay hiç uyuyamadığını dile getiren Tiryaki, bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu ve yaratıklar, cinler görmeye başladığını savundu.

"YANIMA GELEN YEŞİL ADAM ÖLDÜR DEDİ"

Çocuklarını öldürmek istemediğini dile getiren Tiryaki, şunları anlattı: "Yanıma gelen yeşil adam 'İki cin yavrusu var, onları öldür.' dedi. Ben de ikisini de boğdum. Kendime geldiğimde koştum odaya. Cin yavrusu diye öldürdüklerim yavrularımmış. Ben onları cin olarak gördüm Hakim Bey. Ben çocuklarına tokat bile atmayan bir anneyim. Eşime çok söyledim 'Beni doktora götür.' diye ama götürmedi. Aileme de yeşil cin söyletmiyordu. Olaydan önce kendimi eşarpla boğmak istedim, beceremedim. Uyuyamadığım zamanlarda kendimi camdan aşağı atmaya çalıştım ama yapamadım. İlaç alırsam çocuğumu emziremem diye hastaneye de gitmedim. Yeşil adamlar 50 santimetre boyunda, gözleri büyük, dişleri uzun, kambur, tırnakları kocaman ve ayakları tersti. Yanımdan hiç ayrılmıyordu. İnsana benzemiyordu. İlk olarak doktor bana 'Çocukların ölene kadar iyileşemeyecek.' dediğinde görmüştüm. Etrafıma başka değişik yaratıklar da görüyordum. Cinleri hep görüyordum."

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Sanık Hatice Tiryaki'nin eşi Murat Tiryaki ise şikayetçi olmadığını eşinin çocuklarını çok sevdiğini belirterek, şunları söyledi: "Çocuklar nefes alamaz diye uyuyamıyordu. Niye uyuyamadığını sorduğumda 'Çocuklar hasta.' derdi. Kafaya takıyordu. Ben de biraz kıskançlık vardı, akrabalara yollamazdım eşimi ancak annesine giderdi. Vardiyalı çalıştığım için gece gündüzüm belli değildi. Eşimin hasta olduğunu da anlamadım. Bana yeşil adamdan hiç bahsetmedi. 'Beni hastaneye götür.' demedi."

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair raporun Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilmesinin beklenmesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Hatice Tiryaki'nin Bağcılar'daki evinde 5 yaşındaki Muhammed ile 5 aylık kızı Rabia'yı 4 Şubat'ta boğarak öldürdüğü ve daha sonra ağabeyi Uğur Arı'yı telefonla bilgilendirdiği belirtilerek, Arı'nın sanığı kaldırımın üzerinde yerde yatar vaziyette, yeğenlerini salonda bulunan çekyat üzerinde yan yana cansız halde bulduğu kaydediliyor.

İddianamede, olaydan sonra sanık Tiryaki'nin polis memurlarına 'Polis ağabey beni dövmeyin, bir anda oldu, psikolojim iyi değil.' gibi söylemlerde bulunduğu aktarılarak, sanığın iki çocuğunu da boğarak öldürdüğü anlatılıyor.

Akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Hatice Tiryaki'nin Adli Tıp Kurumu'na sevkinin gerçekleştirildiği ancak rapor ve otopsi raporunun savcılığa gönderilmediği belirtilen iddianamede, adil yargılama hakkının ihlal edilmemesi ve soruşturmanın sürümcemede kalmaması için Tiryaki'yle ilgili iddianame düzenlendiği aktarılıyor.

İKİŞER KEZ 25 YIL HAPİS İSTEMİ

İddianamede, sanık Hatice Tiryaki'nin ''çocuğunu kasten öldürme'' suçundan ikişer kez 25 yıl hapis cezasına çarptırılması isteniyor.