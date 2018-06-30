2 çocuk sahibi çiftin beşizleri oldu

Sibel ile İbrahim Esen çifti, 7 yıl önce dünya evine girdi. 6 yaşında Selda ve 3 yaşında Hüseyin isminde çocukları bulunan Esen çiftinin, 28 haftalıkken erken doğumla dünyaya gelen 1'i kız 4'ü erkek beşiz çocukları oldu.

Gaziantep Üniversitesi'nde 7 aylık ve ortalama 1 kilo ağırlığında, sezaryenle doğan bebeklerden kız olana, doğuma giren doktorun da ismi olan Aslıhan verildi. Erkek bebeklere ise 'Ahmet', 'Berat', 'Mesut' ve 'Selim' isimleri koyuldu.

"RABB'İMİN KISMETİ"

Selda ve Hüseyin'den sonra dünyaya gelen beşizlere çok sevindiklerini belirten İbrahim Esen, "Hamilelik haberini aldığımda çok sevinmiştim. Şimdi doğdular, çok mutluyuz. Şu anda çalışmıyorum ve çocuklarımla ilgileniyorum. Daha önce tarımla uğraşıyordum. Elimden tutan olursa düzenli bir işe girmek istiyorum." dedi.

Beşizlerin annesi Sibel Esen ise 7 aylık sürecin güzel geçtiğini dile getirerek, "Beşiz bebekler Rabb'imin kısmeti, bize nasip oldu. Toplamda 7 çocuğumuz oldu." diye konuştu.















