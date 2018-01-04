Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan terör operasyonunda yakalan iki DAEŞ üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüpheliden B.G., adliye çıkışında "Allaha karşı düşmanlık yapan bir sistemi reddediyoruz" diye bağırdı.





POLİS ALEYHİNDE KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.M. (55) ve B.G. (45), savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Daha önce adreslerinde arama yapıldığı öğrenilen şüphelilerin uzun süredir teknik takip altında oldukları, telefon konuşmalarında polislerin aleyhinde ifadeler kullandıkları öğrenildi. Ayrıca farklı zamanlarda gözaltına alınan DAEŞ şüphelileri ile irtibatları ve Suriye'ye giriş çıkış yapanlarla ilgili konuşmaları da tespit edildi.

"BENİ YAKIŞIKLI ÇEKİN"

Tutuklanmalarının ardından adliyeden çıkarılan şüphelilerden B.G., "Allah'a karşı düşmanlık yapan bir sistemi reddediyorum. Allah'ın kulu olduğumuz için tutuklandık" ifadelerini kullandı. Şüpheli D.M. de "Beni çekin beni. Yakışıklı çıksın" dedi.

2 DEAŞ üyesi Aydın'da tutuklandı VİDEO