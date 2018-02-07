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2 dolar için komşularını öldürüp yediler

Venezuela'da iki komşunun borç kavgası, cinayet ve yamyamlıkla bitti.

Detay Haber | 07.02.2018 - 09:15..
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Carabobo eyaletine bağlı Valencia kentinde, bir baba ve oğul ile kendilerine 500 bin bolivar borçlu 17 yaşındaki komşuları arasında kavga çıktı.

GENCİ ÖLDÜRÜP CESEDİNİN BİR KISMINI YEDİLER

Excelsior gazetesinin haberine göre, kavga sırasında baba ve oğul gencin kafasına bir odunla vurarak ölmesine neden oldu. İkili daha sonra da gencin cesedinin bir kısmını yedi, kalan kemik ve parçaları da bir çukura gömdü.

Olayın polise intikal etmesinin ardından ikili gözaltına alındı, haklarında da cinayetten dava açıldı.

2 dolar için komşularını öldürüp yediler

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