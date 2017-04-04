2 günde 2 kişiyi gasp eden zanlı tutuklandı

Konya'da iki kişi bıçak zoruyla gasp edildiğini belirterek polise başvurdu. Her iki mağdurun müracatları üzerine çalışma başlatan polis olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

3 KİŞİ BELİRLENDİ

Yapılan çalışmalar sonrası olayları gerçekleştiren şüphelilerin daha önceden yağma ve hırsızlık suçlarından poliste suç kaydı bulunan 18 yaşındaki Gökhan Bağ, 17 yaşındaki M.Ş. ve 17 yaşındaki F.E. olduğu saptandı.

Polis, adreslerini belirlediği şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Yaşı küçük olan M.Ş ve F.E. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

TUTUKLANDI

Uyuşturucu almak için gasp yaptıklarını söyledikleri öğrenilen şüphelilerden Gökhan Bağ çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki kişi ise serbest kaldı.