taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.083
USD
3,6453
EURO
3,8864
ALTIN
147,54
PETR
52,8600

2 günde 2 kişiyi gasp eden zanlı tutuklandı

Konya'da 2 gün içerisinde 2 kişiyi gasp eden Gökhan Bağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

04.04.2017 - 10:58
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Konya'da iki kişi bıçak zoruyla gasp edildiğini belirterek polise başvurdu. Her iki mağdurun müracatları üzerine çalışma başlatan polis olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

3 KİŞİ BELİRLENDİ

Yapılan çalışmalar sonrası olayları gerçekleştiren şüphelilerin daha önceden yağma ve hırsızlık suçlarından poliste suç kaydı bulunan 18 yaşındaki Gökhan Bağ, 17 yaşındaki M.Ş. ve 17 yaşındaki F.E. olduğu saptandı.

Polis, adreslerini belirlediği şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Yaşı küçük olan M.Ş ve F.E. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

TUTUKLANDI

Uyuşturucu almak için gasp yaptıklarını söyledikleri öğrenilen şüphelilerden Gökhan Bağ çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki kişi ise serbest kaldı.

2 günde 2 kişiyi gasp eden zanlı tutuklandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru

Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru

607
Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi

Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi

323
Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma

Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma

93
CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi

CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi

185
Kılıçdaroğlu'ndan şarkısını vermeyen sanatçıya tepki

Kılıçdaroğlu'ndan şarkısını vermeyen sanatçıya tepki

132
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

86
Zekeriya Kuzu'nun oğlu da darbeci çıktı

Zekeriya Kuzu'nun oğlu da darbeci çıktı

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM