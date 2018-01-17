2 günde 50 bin kişi Uludağ’a çıktı

Hafta sonu tatilini fırsat bilen ziyaretçiler hem araçlarıyla, hem de dünyanın en uzun teleferik hattını kullanarak Uludağ’a akın etti. 9 bin kişinin ulaşım için teleferik imkânından faydalandığı ifade edilirken, 40 bin kişinin de araçlarla Uludağ’a çıktığı belirtildi.

7 BİN ARAÇ ULUDAĞ'A GİRDİ

Özellikle hafta sonları milli parklar girişinde yaşanan araç yoğunluğunu azaltmak için iki hafta önce Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun iştirakiyle açılan hızlı geçiş sistemine alışan vatandaşlar HGS kolaylığını yaşadı. Sömestre tatili için Uludağ’a çıkan yaklaşık 9 bin 500 araçtan 7 bin’i HGS sistemini kullanarak Uludağ Milli Parkı’na girdi.

Araç yoğunluğunun hızlı geçiş kartı bulunmayan araçlar dolayısıyla meydana geldiğini belirten yetkililer, yoğun zamanlarda HGS sistemi dışında iki girişin daha hizmet verdiğini, vatandaşların kart taktırıp HGS kolaylığından faydalanmasıyla araç yoğunluğunda azalma olacağını sözlerine ekledi.



