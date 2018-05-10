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2 gündür kayıp genç kız, kayalıklarda yaralı bulundu

Zonguldak'ta lise öğrencisi Selinay Dilara G., polisin kurduğu özel ekip tarafından deniz kenarındaki kayalıkların arasında yaralı olarak bulundu.

DHA | 10.05.2018 - 03:20..
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Pazartesi günü evden okula gitmek için çıkan 17 yaşındaki Selinay Dilara G.’nin kaybolması üzerine ailesi, kızlarının hayatından endişe ettiklerini belirterek polise başvurdu. Genç kızın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kurulan özel ekip çalışma başlattı.

2 gündür kayıp genç kız, kayalıklarda yaralı bulundu

KAYALIKLARIN ARASINDA YARALI HALDE BULUNDU

Polis, şehir merkezi ve genç kızın gidebileceği yerlerde güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, Selinay Dilara G.’nin Kozlu ilçesi istikametinde gittiğini tespit eden ekipler, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Genç kız, 'Stano' isimli arama-kurtarma köpeği ile yapılan aramada, ilçede bulunan Değirmenağzı mevkiindeki kayalıkların arasında bulundu.

2 gündür kayıp genç kız, kayalıklarda yaralı bulundu

SAĞLIK DURUMU İYİ

Selinay Dilara G., polis, 112 Acil, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kayalıklardan tekneye alındı. Kozlu Limanı’ndan ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Selinay Dilara G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kızlarının bulunduğu haberini alan yakınları ise hastaneye akın etti. Aile kızlarının yaşadığını öğrenince mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı.

2 gündür kayıp genç kız, kayalıklarda yaralı bulundu

Polis, Selinay Dilara G.’nin yaklaşık 40 metreyi bulan kayalıklardan düşmüş ve 2 gün boyunca kayalıklarda mahsur kalmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

2 gündür kayıp genç kız, kayalıklarda yaralı bulundu

2 gündür kayıp genç kız, kayalıklarda yaralı bulundu

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