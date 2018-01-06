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2 gündür kayıp kişi aracında ölü bulundu

Bursa'da kendisinden iki gündür haber alınamayan Akay Yenilmez, otomobilinin arka koltuğunda ölü bulundu.

DHA | 06.01.2018 - 23:45..
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Merkez Nilüfer ilçesi Bursa- İzmir otobanında bulunan bir dinlenme tesisinin otoparkında 34 VP 9580 plakalı aracın arka koltuğunda hareketsiz yatan bir kişiyi gören görevliler durumu polise bildirdi. Sevk edilen polis ekipleri kapıyı açtıklarında Akay Yenilmez’in(52) araç içinde öldüğünü gördü.

2 gündür kayıp kişi aracında ölü bulundu

AİLESİNDEN AYRI, ARACINDA YAŞIYORDU

Araçta yapılan incelemede bu kişinin üzerinde kışlık kıyafetler, battaniye ve yiyecek malzemeleri bulundu. 3 ay önce Ankara’da bulunan ailesinin yanından ayrılarak günübirlik işlerde çalışmak için Bursa’ya gelen Akay Yenilmez’in aracının içinde kaldığı ifade edildi. Ailesinin Yenilmez için iki gün önce polis merkezine kayıp başvurusunda bulunduğubelirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemenin ardından Akay Yenilmez’in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

2 gündür kayıp kişi aracında ölü bulundu

2 gündür kayıp kişi aracında ölü bulundu

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