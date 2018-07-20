HDP'li 2 vekil daha PKK cenazesine katıldı

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Milli Mücadele'nin gizli kahramanları: İmalat-ı Harbiye

Milli Mücadele sırasında adı duyulmayan, ama ordu için çok önemli işler yapmış kahramanlar vardı. Ordunun tüm araç ve mühimmat ihtiyacını karşılayan İmalat-ı Harbiye Grubu bunlardan biriydi.