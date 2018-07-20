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HDP'li 2 vekil daha PKK cenazesine katıldı

HDP Batman milletvekilleri Feleknas Uca ve Mehmet Rüştü Tiryaki, PKK'lı terörist "Simko Kerboran" kod adlı Devran Baysal'ın cenazesine katıldı.

AA | 20.07.2018 - 10:00..
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HDP'li 2 vekil daha PKK cenazesine katıldı

CHP'lilerin yardımları sayesinde yüzde 10 barajını aşarak tekrar Meclis'e giren HDP'liler, Kandil'e hizmet etmeye devam ediyor.

2 HDP'Lİ VEKİLE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde şehit Eren Bülbül'ün katillerinde Karadeniz sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır yapılan operasyonla öldürüldü.

Türkiye kırmızı listedeki teröristin öldürülmesine sevinirken HDP'li vekiller cenazeye koştu. Olayın ardından HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı.

BU KEZ DE HAKKARİ'DE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTİN CENAZESİNE KOŞTULAR

Hakkari'de güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda 8 Temmuz'da etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist 'Simko Kerboran' kod adlı Devran Baysal'ın cenazesi Batman'a getirildi.

Teröristin Asri Mezarlıktaki cenazesine HDP Batman Milletvekilleri Uca ve Tiryaki de katıldı.

HDP'li 2 vekil daha PKK cenazesine katıldı

HDP'Lİ VEKİL TABUTU OMUZLADI

Tabutun taşınması esnasında HDP'li vekil Tiryaki'nin tabutu omuzladığı belirlendi.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, terörist Devran Baysal'ın cenazesine katılan HDP'li milletvekilleri Uca ve Tiryaki hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlattı.

HDP'li 2 vekil daha PKK cenazesine katıldı

HDP'li 2 vekil daha PKK cenazesine katıldı(HDP'liler teröristin mezarına çiçekler ekti)

HDP'li 2 vekil daha PKK cenazesine katıldı

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