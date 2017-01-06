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2 ilde eğitime kar engeli

Çankırı ve Çorum'un çeşitli ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitime bugün ara verildi.

Ajanslar | 06.01.2017 - 03:52
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2 ilde eğitime kar engeli

Çankırı'nın 10 ilçesi ve Çorum'un 2 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

ÇANKIRI

Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Yapraklı, Ilgaz, Kurşunlu, Atkaracalar, Çerkeş, Orta, Şabanözü, Eldivan, Kızılırmak ve Korgun ilçelerinde okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

ÇORUM

Çorum'un Bayat ve İskilip ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edildi.Bu ilçelerde, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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